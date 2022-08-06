Масочный режим сохраняется для работников пищеблоков школ Иркутской области

5 августа во время прямого эфира в соцсетях министр образования Иркутской области Максим Парфенов и начальник эпидемиологического отдела регионального министерства здравоохранения Татьяна Гаврилова рассказали о подготовке школ к новому учебному году и ответили на вопросы жителей. Об этом сообщает пресс-служба правительства региона. В прямом эфире прозвучали ответы о планируемых ограничительных мерах в образовательных организациях и введении дистанционного обучения.

Глава ведомства сообщил, что при достижении 20% заболеваемости ОРВИ или COVID-19 учеников в классе будет организовано дистанционное обучение. Решение о переводе на дистант должно приниматься с учетом эпидемиологической ситуации в конкретном классе или школе.

По словам Татьяны Гавриловой, в Иркутской области проводится ежедневный мониторинг эпидемиологической обстановки. На сегодняшний день первоочередной задачей является проведение профилактических прививок.

Кроме того, Максим Парфенов рассказал о проведении кампании по оценке готовности школ к новому учебному году, которая традиционно проходит в августе. Завершить эту работу планируют к 18 августа.