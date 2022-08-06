Мажуга предложил разработать в России собственную систему метрик научных журналов
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Мажуга предложил разработать в России собственную систему метрик научных журналов

Мажуга предложил разработать в России собственную систему метрик научных журналов

В России нужно предусмотреть разработку собственной системы нормализованных метрик научных журналов по предметным областям и тематикам, считает первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Такое предложение депутат направил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты». 

Ранее в Минобрнауки предложили отменить требование о международных публикациях для соискателей ученых степеней. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных актов.

Документ стал логическим продолжением мартовского постановления кабмина, которое изменило требования к «публикационной активности» до 31 декабря 2022 года, после того как российским ученым из-за санкций ограничили доступ к журналам, индексируемым на иностранных интернет-площадках Scopus и Web of Science.

«В связи с блокировкой доступа к базам данных Scopus и Web of Science, отменой требований по наличию публикаций российских ученых в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Scopus и Web of Science, остро стоит вопрос разработки национальной наукометрической системы основанной на создании собственного перечня авторитетных периодических изданий», — написал Александр Мажуга Валерию Фалькову.

Наиболее подходящим для реализации этой идеи депутат считает ресурс — ядро Российского индекса научного цитирования. Оценить предложение можно в телеграм-канале парламентария, где открыто голосование по вопросу.

Материал полностью будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.

# Главные новости Новости
По материалам: pnp.ru

Последние новости

Недавно ставшая мамой жена Гуфа демонстрирует аппетитные формы в полупрозрачном белье
Недавно ставшая мамой жена Гуфа демонстрирует аппетитные формы в
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022 года, уходят корнями в глубокую древность
Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable Domains достигла $1 млрд
Вестник институционала: Aptos привлек $150 млн, а оценка Unstoppable
По приметам и поверьям в день праведной Анны, 7 августа 2022 года, можно узнать, какой будет зима
По приметам и поверьям в день праведной Анны, 7 августа 2022 года,
Мажуга предложил разработать в России собственную систему метрик научных журналов
Мажуга предложил разработать в России собственную систему метрик
11 советов, которые помогут жить со свекровью душа в душу
11 советов, которые помогут жить со свекровью душа в душу
Масочный режим сохраняется для работников пищеблоков школ Иркутской области
Масочный режим сохраняется для работников пищеблоков школ Иркутской
Ксения Бородина измучилась в браке с Курбаном Омаровым
Ксения Бородина измучилась в браке с Курбаном Омаровым
Андрей Макаревич стал домохозяйкой при состоятельной жене
Андрей Макаревич стал домохозяйкой при состоятельной жене
Владимир Пресняков рассказал о наркомании и нетрадиционной сексуальной ориентации
Владимир Пресняков рассказал о наркомании и нетрадиционной
Дарья Мороз в купальнике и свадебной фате запечатлелась на яхте
Дарья Мороз в купальнике и свадебной фате запечатлелась на яхте
Иван Ургант посмеялся над инициативой депутатов - наказать артистов
Иван Ургант посмеялся над инициативой депутатов - наказать артистов

Топ на сегодня

Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.08.2022 (13 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.08.2022 (13 фото)
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Винтажная точилка из 1890-х
Винтажная точилка из 1890-х
Эксперт: Цены на газ в Европе на пике, но регулировать вопрос поставки турбины для "Северного потока" Запад не хочет
Эксперт: Цены на газ в Европе на пике, но регулировать вопрос
От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до материнства. Главные роли Ирины Рахмановой
От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до

Еще по теме

Мажуга предложил создать национальную наукометрическую систему
Новая процедура лишения ученых степеней затруднит работу «Диссернета»
Совет по науке выступил против законопроекта Минобрнауки об ученых степенях
Минобрнауки предложило присуждать молодым физикам стипендию имени Жореса Алферова