Мажуга предложил разработать в России собственную систему метрик научных журналов

В России нужно предусмотреть разработку собственной системы нормализованных метрик научных журналов по предметным областям и тематикам, считает первый зампред Комитета Госдумы по науке и высшему образованию Александр Мажуга. Такое предложение депутат направил министру науки и высшего образования Валерию Фалькову. Документ есть в распоряжении «Парламентской газеты».

Ранее в Минобрнауки предложили отменить требование о международных публикациях для соискателей ученых степеней. Соответствующий проект постановления размещен на портале проектов нормативных актов.

Документ стал логическим продолжением мартовского постановления кабмина, которое изменило требования к «публикационной активности» до 31 декабря 2022 года, после того как российским ученым из-за санкций ограничили доступ к журналам, индексируемым на иностранных интернет-площадках Scopus и Web of Science.

«В связи с блокировкой доступа к базам данных Scopus и Web of Science, отменой требований по наличию публикаций российских ученых в зарубежных научных изданиях, включенных в системы цитирования Scopus и Web of Science, остро стоит вопрос разработки национальной наукометрической системы основанной на создании собственного перечня авторитетных периодических изданий», — написал Александр Мажуга Валерию Фалькову.

Наиболее подходящим для реализации этой идеи депутат считает ресурс — ядро Российского индекса научного цитирования. Оценить предложение можно в телеграм-канале парламентария, где открыто голосование по вопросу.

Материал полностью будет опубликован на сайте «Парламентской газеты» позднее.