Миро вместо критики засыпала похвалой Марию Шарапову

Теннисистка Мария Шарапов сама занимается детьми. Лена Миро восхитилась Марией Шараповой, которая уделяет много времени своему новорожденному сыну Теодору. Блогерша отметила, что состояние теннисистки составляет десятки миллионов долларов, однако она не нанимает помощников. «Мария сама занимается ребенком. Не свалила его на нянек», — высказалась Лена.Особенно Миро выделила тот факт, что теннисистка кормит малыша грудью, вместо того, чтобы перейти на смеси. Она посоветовала всем женщинам брать пример со спортсменки. «Есть молоко? Корми и занимайся ребенком. Бери пример с Шараповой, которая, несмотря на все свои миллионы и возможности, это делает», — подытожила акула пера на своем сайте lena-miro.ru. Напомним, Шарапова впервые стала мамой 1 июля. Отцом ее сына стал британский бизнесмен Александр Гилкс.