Мэр Хиросимы почтил память жертв бомбардировки словами Льва Толстого
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Мэр Хиросимы почтил память жертв бомбардировки словами Льва Толстого

Мэр Хиросимы почтил память жертв бомбардировки словами Льва ТолстогоМэр Хиросимы Мацуи на церемонии памяти жертв бомбардировки процитировал Льва Толстого

В Хиросиме состоялась траурная церемония памяти жертв атомной бомбардировки. На ней выступил премьер-министр Японии Фумио Кисида и мэр города Кадзуми Мацуи. Об этом сообщают РИА Новости. В своей речи он почтил память погибших, процитировав русского писателя Льва Толстого.

Ежегодно церемония открывается в 8:00 (2:00 по московскому времени) в Парке мира. 77 лет назад это место стало братской могилой для сотен жителей города. К монументу памяти жертв в начале церемонии возлагают венки руководство города, члены правительства и представители дипломатических миссий. В 8:15, время, когда на Хиросиму упала атомная бомба, объявляется минута молчания. По окончании церемонии в небо выпускают белых голубей — символ чистоты и мира на Земле.

«В мире присутствует нарастающая вера в то, что мир не может быть сохранен без сил ядерного сдерживания. Но для защиты жизней и имущества людей необходимо создать такие условия, при которых не было бы другого основного решения, кроме как отказа от ядерного оружия», — отметил мэр Хиросимы Мацуи.

Политик подчеркнул, что стоит «вновь задуматься над словами писателя Льва Толстого: "На чужом несчастье не построить собственное счастье, свое счастье лежит в счастье других"».

6 и 9 августа 1945 года случились два исключительных в истории человечества случая боевого применения ядерного оружия — атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки. Они были осуществлены Вооруженными силами США на завершающем этапе Второй мировой войны.

22 марта мэры Хиросимы и Нагасаки Кадзуми Мацуи и Томохиса Тануэ пригласили президента США Джо Байдена посетить эти японские города, пострадавшие от американских атомных бомбардировок.

# В мире Мир
По материалам: lenta.ru

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