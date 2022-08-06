Муж Надежды Бабкиной в одиночку прошел обряд крещения
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Муж Надежды Бабкиной в одиночку прошел обряд крещения

Муж Надежды Бабкиной в одиночку прошел обряд крещения

Евгений Гор прошел одно из главных таинств, не взяв с собой никого в церковь. Священнослужители отметили сильных дух возлюбленного знаменитой артистки и заверили, что он может обойтись без крестных.


Евгений Гор решил обойтись без духовных родителей и прошел церемонию крещения без свидетелей. Священнослужители одобрили решение 42-летнего музыканта. Как известно, без восприемников можно крестить детей старше 14 лет. Евгений Гор же достаточно взрослый для осознанного участия в таинстве.

«Я крестился, никого не взяв с собой в церковь. Меня покрестили и сказали, что у меня очень сильный дух. Именно поэтому они провели таинство без крестных. В церкви сказали, что они мне не нужны», — рассказал избранник Бабкиной.

Гор — человек верующий, однако его часто обвиняют, что он часто поступает не по Библии. «Все, что написано в новом писании, для меня больше — управленческая история. Свод законов для управления. К моей вере это смутно имеет отношение. Для меня Бог — един! Он не может иметь условий, не может мной распоряжаться. Я — честь Бога, я — его дитя», — рассуждает Евгений.

Надежда Бабкина давно счастлива в гражданском браке с Евгением Гор. Несмотря на разницу в возрасте в 30 лет, возлюбленные питают друг другу искренние чувства. Хотя в начале романа публика подозревала мужчину в корыстных мотивах. Он начинал строить певческую карьеру, но не выдержал повышенное внимание к своей персоне. Это очень подкосило артиста, который вскоре пропал из медиапространства. Сейчас мужчина занимается производством по изготовлению ароматических свечей, а пение стало просто хобби.

Напомним, пара вместе уже 19 лет. Они познакомились на конкурсе талантов, где певица заседала в жюри. Позже исполнительница пригласила начинающего артиста поработать в ансамбле «Русская песня». Так завязался роман. Вскоре мужчина создал группу Unite It. Сейчас Евгений успешный бизнесмен.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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