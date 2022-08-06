На могиле Юрия Шатунова устроили пьяные танцы
Сегодня, 18:30
Хваленая охрана не смогла защитить могилу певца Юрия Шатунова. На могиле музыканта Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище неизвестный мужчина устроил пьяные танцы. Об этом сообщил блогер Андрюха Рассеянный в своем Ютуб-канале.
Он заснял на видео, как некий мужчина в шортиках, футболочке и бандане с сумкой из «Магнита» танцевал около могилы. С собой у него была колонка. Причем это видели другие поклонники Шатунова, но мужчину не остановили. «Народу у могилы Шатунова немного. Вот только алкоголик плясал с магнитофоном», - заметил блогер. Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.
По материалам: z-aya