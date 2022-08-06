На могиле Юрия Шатунова устроили пьяные танцы

Хваленая охрана не смогла защитить могилу певца Юрия Шатунова. На могиле музыканта Юрия Шатунова на Троекуровском кладбище неизвестный мужчина устроил пьяные танцы. Об этом сообщил блогер Андрюха Рассеянный в своем Ютуб-канале.Он заснял на видео, как некий мужчина в шортиках, футболочке и бандане с сумкой из «Магнита» танцевал около могилы. С собой у него была колонка. Причем это видели другие поклонники Шатунова, но мужчину не остановили. «Народу у могилы Шатунова немного. Вот только алкоголик плясал с магнитофоном», - заметил блогер. Напомним, что Юрий Шатунов ушел из жизни в возрасте 48 лет. Его похоронили на Троекуровском кладбище столицы.