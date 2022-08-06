На утро 6 августа в лесах Иркутской области новых пожаров не зарегистрировано

В государственном лесном фонде Иркутской области на утро 6 августа новых возгораний не зарегистрировано. Продолжается ликвидация локализованного 4 августа пожара на севере Катангского района площадью 708 гектаров. Он находится в зоне космического мониторинга, сообщает пресс-служба правительства Иркутской области.

В тушении 5 августа было задействовано 168 человек и шесть единиц наземной техники. До 15 августа в северных районах области действует особый противопожарный режим в лесах. Начиная с третьего класса пожарной опасности посещение лесных массивов запрещено.