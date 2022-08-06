На встрече с жителями Мариуполя Хуснуллин рассказал о восстановлении жилфонда

Вадим Карасев

Марат Хуснуллин рассказал жителям Мариуполя, когда в городе восстановят жилой фонд. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Сегодня, 5 августа, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин совместно с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным встретился с жителями Мариуполя. В ходе встречи они ответили на вопросы мариупольцев и рассказали о текущей работе.

По словам вице-премьера, прежде всего необходимо восстановить жилой фонд: и многоквартирные дома, и частные домовладения.

"Составим график трехлетнего восстановления всего города. Мастер-план уже есть. Те жители, кто не готовы ждать, смогут получить компенсацию. Специально созданная Комиссия организует эти выплаты жителям. Даже если документы на жилье были утрачены вместе с домом, Комиссия сможет поднять реестры и на этом основании назначить компенсацию", - рассказал Хуснуллин.

Он добавил, что часть школ и детских садов восстановят к новому учебному году, другую часть - к октябрю.

"В целом темп восстановительных работ довольно высокий, но нужно наращивать", - заключил вице-премьер.