На встрече с жителями Мариуполя Хуснуллин рассказал о восстановлении жилфонда
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

На встрече с жителями Мариуполя Хуснуллин рассказал о восстановлении жилфонда

На встрече с жителями Мариуполя Хуснуллин рассказал о восстановлении жилфонда

Марат Хуснуллин рассказал жителям Мариуполя, когда в городе восстановят жилой фонд. Об этом он сообщил в своем telegram-канале.

Сегодня, 5 августа, вице-премьер РФ Марат Хуснуллин совместно с главой Донецкой народной республики Денисом Пушилиным встретился с жителями Мариуполя. В ходе встречи они ответили на вопросы мариупольцев и рассказали о текущей работе.


По словам вице-премьера, прежде всего необходимо восстановить жилой фонд: и многоквартирные дома, и частные домовладения.

"Составим график трехлетнего восстановления всего города. Мастер-план уже есть. Те жители, кто не готовы ждать, смогут получить компенсацию. Специально созданная Комиссия организует эти выплаты жителям. Даже если документы на жилье были утрачены вместе с домом, Комиссия сможет поднять реестры и на этом основании назначить компенсацию", - рассказал Хуснуллин.

Он добавил, что часть школ и детских садов восстановят к новому учебному году, другую часть - к октябрю.

"В целом темп восстановительных работ довольно высокий, но нужно наращивать", - заключил вице-премьер.

# Главные новости
По материалам: uposters.ru

Последние новости

На встрече с жителями Мариуполя Хуснуллин рассказал о восстановлении жилфонда
На встрече с жителями Мариуполя Хуснуллин рассказал о восстановлении
В июле цена Ethereum выросла на 56%, а биткоин прибавил почти 17%
В июле цена Ethereum выросла на 56%, а биткоин прибавил почти 17%
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Microsoft выпустила виджет Game Pass, пока для инсайдеров
Microsoft выпустила виджет Game Pass, пока для инсайдеров
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.08.2022 (13 фото)
Лучшие шутки и мемы из Сети - 05.08.2022 (13 фото)
Указ Путина в отношении недружественных компаний назвали вынужденной мерой
Указ Путина в отношении недружественных компаний назвали вынужденной
Любовник жены Григория Лепса рассказал об отношениях с Анной
Любовник жены Григория Лепса рассказал об отношениях с Анной
Лера Кудрявцева показала три поколения женщин своей семьи
Лера Кудрявцева показала три поколения женщин своей семьи
Сергей Шнуров, как выяснилось, снова стал отцом в Швейцарии
Сергей Шнуров, как выяснилось, снова стал отцом в Швейцарии
Что необходимо делать, чтобы защититься от энергетического вампира
Что необходимо делать, чтобы защититься от энергетического вампира
Работы по строительству детского сада в Ново-Ленино выполнены на 30%
Работы по строительству детского сада в Ново-Ленино выполнены на 30%
В США прокомментировали введение Китаем санкций против Пелоси
В США прокомментировали введение Китаем санкций против Пелоси

Топ на сегодня

А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина
А глаза-то дедушкины! Как выглядят повзрослевшие внуки Юрия Никулина
Экс-директор Софии Ротару призвал не осуждать Ирину Аллегрову за большие гонорары
Экс-директор Софии Ротару призвал не осуждать Ирину Аллегрову за
Водитель внедорожника погиб, сбив медведя и врезавшись в КамАЗ на трассе «Вилюй»
Водитель внедорожника погиб, сбив медведя и врезавшись в КамАЗ на
Самое время отправиться на пикник
Самое время отправиться на пикник
Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России
Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России

Еще по теме

Хуснуллин заявил о подаче газа в три района Мариуполя
Хуснуллин назвал срок сдачи первых жилых домов в Мариуполе
Хуснуллин рассказал о планах восстановления Северодонецкой агломерации
Восстанавливать Лисичанск и Северодонецк будут по примеру Мариуполя