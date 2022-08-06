Наташа Королева с сыном провалились на музыкальном конкурсе
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Наташа Королева с сыном провалились на музыкальном конкурсе

Наташа Королева с сыном провалились на музыкальном конкурсе
Певица Наташа Королева решила выступить на музыкальном конкурсе с сыном Архипом. 49-летняя певица призналась, что ей пришлось подстраиваться «под мальчуковый репертуар». Наташа Королёва и Архип Глушко оказались на нижней строке турнирной таблицы. Сегодня Первый канал покажет финальный выпуск шоу «Две звезды. Отцы и дети». Он должен был выйти в эфир в начале марта, однако в связи со спецоперацией на Украине этого не произошло. Наибольший интерес публики вызвал дуэт исполнительницы хита «Мой киевский мальчишка» и ее 20-летнего сына. Наташа и Архип спели композицию «Дельфин и русалка». Она стала новым прочтением хита 90-х. Слова и музыку ее написал Сергей Есенин. «Этот дуэт помотало на нашем проекте, — заметил ведущий Дмитрий Нагиев. — Были разные оценки, разные слова жюри, разные эмоции после выступлений. Но они неизменно продолжали бороться. Я считаю, красавчики!». Королёва заверила, что самое ценное для нее на проекте оказалось то, что она выступала с Архипом. Поп-звезда была рада провести много времени вместе с сыном от Сергея Глушко. Заслуженная артистка России отметила, что ей пришлось подстраиваться «под мальчуковый репертуар». В связи с этим она исполняла несвойственные ей песни.
«Я научился выкручиваться из разных непредвиденных ситуаций, — сказал Архип, довольный тем, что это испытание для него наконец завершилось. — Мы с мамой воспринимали участие в этом проекте как компьютерную игру. Я могу точно заявить, что прошел все уровни». Финалистов шоу оценивали Игорь Матвиенко, Кристина Орбакайте, Геннадий Хазанов и Игорь Николаев. Бывший муж Королёвой с улыбкой отметил: «Я очень рад, Наташка, что у тебя такой прекрасный красивый мальчик». В итоге дуэт набрал 225 баллов и занял последнее место. А победителями ожидаемо стали лидировавшие весь проект Сергей Трофимов с дочерью Елизаветой, у них 240 баллов. В финальном выпуске они порадовали жюри и зрителей песней «Стопятьсотпудовый хит». Наташа Королёва и Архип часто получили низкие оценки в эфире этого шоу Первого канала. Особенно эмоциональным оказалось высказывание Елены Ваенги. «Ужасна купленная лесть», — заявила исполнительница хита «Шопен». Сына Сергея Глушко унизил Игорь Крутой.
# Шоу-бизнес Королева Наташа
По материалам: z-aya

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