Недавно ставшая мамой жена Гуфа демонстрирует аппетитные формы в полупрозрачном белье

Юлия Королева, супруга рэпера Гуфа, не забывает делиться с подписчиками горячими фотографиями. На них молодая мама принимает откровенные позы и не стесняется полупрозрачного белья.

Алексей Долматов и Юлия Королева поженились в конце прошлого года. А уже минувшей весной 26-летняя модель стала мамой, но это не отразилось на ее фигуре, чему девушка несказанно рада. Она охотно позирует в одном нижнем белье.

«В принципе, в такой форме не обязательно тренироваться», — пишет она под видео с кадрами тренировки.

Подписчики осыпали девушку комплиментами и восхитились тем, что модели удалось сохранить формы: «Это огромнейшая работа! Браво!»; «Красотка»; «Завидую Гуфу».

Несмотря на прекрасную фигуру, роды прошли тяжело. Юля признается, что не подозревала, какую боль ей придется вытерпеть. «Это я сфоткалась во время схваток, думая, как же больно. Даже не подозревала, что ждет меня впереди», — делилась она впечатлениями на своей странице.

Для 42-летнего Алексея Долматова недавно родившая дочь стала вторым ребенком. У него уже есть сын Сами от предыдущего брака. Ранее он был женат на Айзе-Лилуне Хамзатовне Ай, владелице салонов красоты Ai Lab. Однако в 2013 году их брак развалился. Женщина конфликтовала с экс-супругом и пыталась подколоть или обидеть молодую жену. С рождением дочери ее отношение к счастливой паре поменялось. Она извинилась за свои поступки и пообещала оставить их в покое: ««Я делала Юле больно и не раз. Мне стыдно за это. Но ей нечего бояться. Я больше не причиню вреда их семье», — заверила 37-летняя Айза.