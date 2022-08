Новости Game Pass за 1-6 августа: что добавили, анонсы и какие игры скоро удалят

Вадим Карасев





Все интересные новости о подписке Game Pass за неделю мы собираем в рамках отдельного материала. Предлагаем сводку за минувшую неделю, с 1 по 6 августа, за эти дни произошло немало интересных новостей, связанных с подпиской Game Pass. Расскажем о самом важном из мира Game Pass за неделю.

Новые игры в Game Pass

На этой неделе подписка Game Pass пополнилась 3 новыми проектами. В этой тройке нашлось место для очередной игры Ubisoft — Ghost Recon Wildlands, в последнее время проекты издательства все активнее добавляют в Game Pass.

В целом, пополнение подписки за прошедшую неделю выглядит так:

Анонсы для Game Pass

Ghost Recon Wildlands (Xbox, PC, xCloud)Shenzhen I/O (PC)Turbo Golf Racing (Xbox, PC, xCloud)

Для подписки Game Pass анонсировали игры на первую половину августа. Игроков ожидает не так много проектов, как в июле. На данный момент заявлено:

Two Point Campus (Xbox, PC, xCloud) – 9 августаCooking Simulator (Xbox, PC, xCloud) – 11 августаExpeditions: Rome (PC) – 11 августаOffworld Trading Company (PC) ID@Xbox – 11 августа

Еще на этой неделе стало известно, что игра Despot’s Game: Dystopian Army Builder будет доступна в подписке со дня релиза на Xbox — 15 сентября.

Эти игры скоро удалят из Game Pass

На неделе стало известно об играх, которые будут удалены из подписки Game Pass в середине этого месяца — 15 августа:

Новые перки для Game Pass Ultimate

Curse of the Dead Gods (Xbox, PC)Library of Ruina (Xbox, PC)Boyfriend Dungeon (Xbox, PC)Train Sim World 2 (Xbox, PC)Starmancer (PC)

Подписчики Game Pass Ultimate получили два новых перка по подписке на этой неделе, для игр:

Интересные новости и материалы

Fall GuysCentury: Age of Ashes

Главная официальная новость минувшей недели, которая касается подписки Game Pass, это запуск семейного варианта подписки для инсайдеров в двух странах.

Были и некоторые другие интересные новости по Game Pass:

Представили трейлер к релизу Two Point Campus, игра выходит в Game PassStormrite может попасть в Game Pass в день релиза, эта RPG «больше чем Skyrim»Microsoft выпустила виджет Game Pass, пока для инсайдеровЕще один Wolfenstein может вскоре быть добавлен в Game PassХит Game Pass, игра Naraka: Bladepoint, сегодня получает бесплатно кооперативную кампаниюTwo Point Campus получает отличные рецензии, игра выходит в Game PassПодписчики Game Pass Ultimate получат большой бонус для Skate 3 в этом месяцеSony рассказала о доминировании Game Pass на рынке игровых подписокXbox Game Pass август 2022 года: что добавляют, удаляют