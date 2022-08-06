Новости Game Pass за 1-6 августа: что добавили, анонсы и какие игры скоро удалят
Все интересные новости о подписке Game Pass за неделю мы собираем в рамках отдельного материала. Предлагаем сводку за минувшую неделю, с 1 по 6 августа, за эти дни произошло немало интересных новостей, связанных с подпиской Game Pass. Расскажем о самом важном из мира Game Pass за неделю.
Новые игры в Game Pass
На этой неделе подписка Game Pass пополнилась 3 новыми проектами. В этой тройке нашлось место для очередной игры Ubisoft — Ghost Recon Wildlands, в последнее время проекты издательства все активнее добавляют в Game Pass.
В целом, пополнение подписки за прошедшую неделю выглядит так:
Ghost Recon Wildlands (Xbox, PC, xCloud)
Shenzhen I/O (PC)
Turbo Golf Racing (Xbox, PC, xCloud)
Анонсы для Game Pass
Для подписки Game Pass анонсировали игры на первую половину августа. Игроков ожидает не так много проектов, как в июле. На данный момент заявлено:
Two Point Campus (Xbox, PC, xCloud) – 9 августа
Cooking Simulator (Xbox, PC, xCloud) – 11 августа
Expeditions: Rome (PC) – 11 августа
Offworld Trading Company (PC) ID@Xbox – 11 августа
Еще на этой неделе стало известно, что игра Despot’s Game: Dystopian Army Builder будет доступна в подписке со дня релиза на Xbox — 15 сентября.
Эти игры скоро удалят из Game Pass
На неделе стало известно об играх, которые будут удалены из подписки Game Pass в середине этого месяца — 15 августа:
Curse of the Dead Gods (Xbox, PC)
Library of Ruina (Xbox, PC)
Boyfriend Dungeon (Xbox, PC)
Train Sim World 2 (Xbox, PC)
Starmancer (PC)
Новые перки для Game Pass Ultimate
Подписчики Game Pass Ultimate получили два новых перка по подписке на этой неделе, для игр:
Fall Guys
Century: Age of Ashes
Интересные новости и материалы
Главная официальная новость минувшей недели, которая касается подписки Game Pass, это запуск семейного варианта подписки для инсайдеров в двух странах.
Были и некоторые другие интересные новости по Game Pass:
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