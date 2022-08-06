Оксана Фандера показала Филиппа Янковского с подросшим внуком на руках

Супруга актера и режиссера Филиппа Янковского, Оксана Фандера поделилась в своем Telegram-канале трогательным снимком с внуком. На представленном снимке Янковский запечатлен боком. Актер стоит в черной рубашке, штанах и кепке. На руках знаменитость держит годовалого внука Олега. Свою любовь к малышу он выразил в виде милого поцелуя в макушку. Судя по заднему фону, дедушка привел своего внука в кафе.Фандера не стала вдаваться в подробности и рассказывать, чему посвящен ее новый пост. При этом актриса в комментариях оставила навевающую философские мысли фразу. В ней говорится, что наружный блеск рассчитал только на мгновенье, но истинная правда переходит в поколения.Фандера и Янковский стали бабушкой и дедушкой прошлым летом. Внука им подарил сын Иван, женатый на актрисе Диане Пожарской. У супругов есть еще младшая дочь Елизавета, но на данный момент она не замужем. Знаменитости рады, что у них уже появилась возможность снова подержать на руках маленького ребенка, которому они могут посвятить больше времени, чем детям.