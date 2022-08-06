От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до материнства. Главные роли Ирины Рахмановой
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От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до материнства. Главные роли Ирины Рахмановой

От Белоснежки в «9 роте» до следователя, от одиночества до материнства. Главные роли Ирины Рахмановой

Роли в «9 роте» и сериале про Виолу Тараканову сделали артистку знаменитой, однако в прошлом десятилетии ей редко доводилось перевоплощаться в ярких персонажей. Причину Ирина Рахманова видела в «невыигрышном» возрасте.


Кинокарьера Ирины Рахмановой началась с эпизода в бане в культовом фильме «Брат 2», а уже через год актриса сыграла главную роль в картине Александра Котта «Ехали два шофера». «На пробах мальчик в очках, который потом оказался режиссером, спросил: «А ты умеешь матом ругаться?» Собрав весь свой словарный запас ругательств, я послала оператора по известному адресу и через два месяца получила на пейджер сообщение: «Ирина, вы утверждены на роль. Александр Котт». Причем кассету с этими пробами от меня прячут до сих пор, что на сегодняшний день является единственным существующим компроматом в моей биографии», — иронизировала звезда.

Всего этого могло никогда не случиться, ведь в юности артистка считала, что театр и кино — удел избранных. Что заставило Рахманову передумать, и как сложилась ее личная жизнь? 6 августа звезде исполняется 41, и мы вспоминаем ее биографию.

Путь в кино

Родители нашей героини ждали сына, которому планировали дать имя Саша. Когда же на свет появилась дочка, Рахмановы назвали ее в честь… сестры Бориса Годунова. Семья жила в подмосковном Королеве, и среди местных мальчишек Ирина слыла заводилой и хулиганкой. В школе девочка скучала, а в средних классах даже стояла на грани отчисления. Отдушиной для Иры стал ТЮЗ, где ее брат работал осветителем.

«Я стала к ним приезжать, смотреть спектакли. Было мне 13 лет. Там все иначе разговаривали, по-другому относились друг к другу и ко мне, совсем не так, как в школе. Мои ровесники в то время находились в бурном периоде, экспериментировали с алкоголем, гормоны играли. А в театре люди обсуждали книги, спектакли, фильмы. Контраст с обычной жизнью был яркий», — делилась актриса.

По сути, Рахманова стала помощником осветителя вместе с братом и его лучшим другом. Она планировала учиться на художника по свету или гримера, но в итоге образование решила получать на актерском факультете Международного славянского института, куда поступила за компанию с подругой. «Как и в любом театральном вузе, там ничего про кино не рассказывали, готовили только к сцене», — поясняла Ирина.

Лишь после второго курса студентка осознала, чего хочет на самом деле. Педагог Людмила Иванова, к счастью, поощряла воспитанников в стремлении сниматься, так что отпустила Рахманову на площадку «Брата 2» и «Ехали два шофера».

«Всего один съемочный день у Балабанова, а я помню, как вечером приехала домой с ощущением, что прожила огромную жизнь. Столько всего было за этот день. И я поняла, что хочу жить в этой новой жизни. На площадке люблю все. Мне нравится сам процесс, то, как все организовано, из чего выстраивается кадр», — признавалась актриса.

Артистка отмечала, что ее карьера могла сложиться иначе, если бы на начальном этапе ей встретились другие режиссеры. Балабанов оказался очень добрым чутким: в обед обходил массовку, спрашивая, все ли успели поесть, заботился, чтобы эпизодники не лезли в холодную воду бассейна, а ждали, когда она подогреется. «Если я подписалась на проект, то мое отношение не будет меняться от того, фестивальное это кино или проходной сериал. Я буду работать одинаково, потому что это все равно моя работа, и я ее люблю. Честность и уважение — базовые вещи», — такие принципы выработала в себе Ирина после сотрудничества с легендарным драматургом.

Звездное время

После яркого дебюта режиссеры обратили на Рахманову внимание, так что в 2003-м ей досталась главная роль в мелодраме «Завтра будет завтра». Широкая же популярность накрыла актрису благодаря поклонникам детективов Дарьи Донцовой: зрителям понравилось, как Ирина перевоплотилась в Виолу Тараканову в сериале. За провокационную героиню «9 роты» Белоснежку артистка и вовсе получила премию «Золотой Овен».

Позднее звезда засветилась во второстепенных ролях в «Хироманте», «Жаре» и картине «Питер FM». Ключевых героинь Рахманова сыграла в «Беглянках», «Любви Авроры» и «Наркомовском обозе». Необычным опытом для актрисы стали съемки в «Вангелии», где она перевоплотилась в знаменитую болгарскую провидицу. А вот появление в драме «Батальонъ» вернуло артистку в привычную среду, ведь она не раз мелькала в военных фильмах.


Однако затем в фильмографии случился некий застой, ведь заметных ролей у Ирины не было несколько лет. «Я попала в самый невыигрышный возраст в России, — рассуждала звезда в прошлом году. — Это в Европе любят кино про взрослых людей, которые живут здесь и сейчас, а не только про юных и длинноногих красавиц. Хотя что-то стало меняться. Мой флагман — Аня Михалкова. Она поворачивает кино в нужную сторону. Я радуюсь этому. Во-первых, она потрясающая актриса. Во-вторых, она живой, нормальный человек. С ней стали снимать кино про «обыкновенных женщин». У нас про сорокалетних мало что есть, а в советском кино было. Зритель же себя идентифицирует с героями, и это не только 20-летние девочки с развевающимися волосами. Мы шутим с коллегами, что нас ждут комические старухи. Эта ниша свободна».

Впрочем, Ирина скромничала, ведь с 2019-го играла старшего следователя в «Детективе на миллион», в этом году засветилась в картине «Пассажиры. Последняя любовь на Земле», а сейчас снимается в проекте «Соколова подозревает всех», причем в главной роли.

Тайны личной жизни

Актриса относится к знаменитостям, тщательно скрывающим личную жизнь, поэтому поклонникам приходится строить собственные теории. Так, в 2012-м артистку заметили со звездой «Глухаря» Максимом Авериным, и паре мгновенно приписали роман. Впрочем, закоренелому холостяку было не привыкать: его подозревали в связи с Марией Куликовой, Викторией Тарасовой, Анной Якуниной и многими другими партнершами по кино.

Устав от вопросов про семью и сексуальную ориентацию, несколько лет назад артистка все же обмолвилась, что у нее есть любимый мужчина. Штампы в паспорте ничего не значили для современной женщины, поэтому поговаривали, что играть свадьбу она не собиралась. По другой версии, Ирина давно замужем за музыкантом.

В 2017-м актриса удивила поклонников внешним видом: на премьере «Елок Новых» Ирина появилась в сером комбинезоне свободного кроя, скрывавшем располневшую фигуру. С учетом, что ранее звезда говорила журналистам о страхе набрать вес и годами сохраняла стройность, перемена показалась неожиданной.

Хейтеры рано радовались: в прошлом году Рахманова вернулась в прежнюю форму. Кроме того, у нее имелись уважительные причины набрать вес — в 35 звезда родила сына. «Возникла пауза. Но в кино ведь как бывает: ребенок уже вырос, в школу пошел, а все думают, что ты в декрете. Я в первый раз вышла на площадку, когда моему сыну было месяца четыре. Взяла его с собой. Он спал с бабушкой в вагончике, а я к нему заходила между кадрами. Ездила на съемки к Дмитрию Месхиеву, когда сыну было около года. Это совсем несложно», — рассуждала артистка.

Как отмечала Ирина, все паузы в съемках заполнял ребенок. «Много времени провожу с сыном. В воспитании отталкиваюсь от его особенностей. Разбиваются в прах мои амбиции, желания и представления. Все, чему мы не научились за жизнь до материнства, приходится проходить интенсивно», — подчеркивала звезда.

Хотя Ирина по-прежнему не распространяется о второй половине, поклонники уверены, что она не одинока. Звезда успешно совмещает воспитание ребенка со съемками, однако подходит к ролям избирательно. «От каких-то предложений отказываюсь, если понимаю, что работа не имеет смысла. А чего-то еще жду», — резюмировала Рахманова.

# Шоу-бизнес Истории
По материалам: starhit

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