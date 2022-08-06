Пелоси раскритиковали в Twitter за визит на Тайвань

Вадим Карасев

В Twitter раскритиковали спикера палаты представителей США Пелоси за визит на ТайваньСюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Пользователи заблокированной в России соцсети Twitter раскритиковали спикера палаты представителей Нэнси Пелоси из-за визита на Тайвань. Об этом в субботу, 6 августа, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ряд интернет-пользователей обрушился на Пелоси с критикой после того, как чиновница на пресс-конференции по итогам визита на Тайвань заявила о том, что в «Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином».

Один из комментаторов назвал Пелоси «возмутительницей спокойствия номер один в мире». Второй призвал спикера палаты представителей уйти в отставку. Третий пользователь Twitter предположил, что чиновница прилетела на Тайвань ради пиара.

Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа. Власти Китая сочли ее приезд вмешательством во внутреннюю политику. Против спикера и ее родственников ввели санкции.