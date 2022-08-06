Пелоси раскритиковали в Twitter за визит на Тайвань
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Пелоси раскритиковали в Twitter за визит на Тайвань

Пелоси раскритиковали в Twitter за визит на ТайваньВ Twitter раскритиковали спикера палаты представителей США Пелоси за визит на ТайваньСюжетВизит Нэнси Пелоси на Тайвань:

Пользователи заблокированной в России соцсети Twitter раскритиковали спикера палаты представителей Нэнси Пелоси из-за визита на Тайвань. Об этом в субботу, 6 августа, сообщает РИА Новости.

Отмечается, что ряд интернет-пользователей обрушился на Пелоси с критикой после того, как чиновница на пресс-конференции по итогам визита на Тайвань заявила о том, что в «Вашингтоне всегда чувствовали связь с Пекином».

Один из комментаторов назвал Пелоси «возмутительницей спокойствия номер один в мире». Второй призвал спикера палаты представителей уйти в отставку. Третий пользователь Twitter предположил, что чиновница прилетела на Тайвань ради пиара.

Пелоси прибыла с официальным визитом на Тайвань 2 августа. Власти Китая сочли ее приезд вмешательством во внутреннюю политику. Против спикера и ее родственников ввели санкции.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Дочка Ренаты Литвиновой превратилась в старуху
Дочка Ренаты Литвиновой превратилась в старуху
Супруг Надежды Бабкиной крестился без жены
Супруг Надежды Бабкиной крестился без жены
Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой
Дана Борисова высказалась о пьянстве Бузовой и Волочковой
Ксения Бородина откровенно о своем уходе из шоу «Дом-2»
Ксения Бородина откровенно о своем уходе из шоу «Дом-2»
На могиле Юрия Шатунова устроили пьяные танцы
На могиле Юрия Шатунова устроили пьяные танцы
"Фигура божественна": Петросян заснял молодую жену на пляже в купальнике, восхитив поклонников
"Фигура божественна": Петросян заснял молодую жену на пляже
Пелоси раскритиковали в Twitter за визит на Тайвань
Пелоси раскритиковали в Twitter за визит на Тайвань
Во Франции заявили о провале встреч Байдена и Макрона с саудовским принцем
Во Франции заявили о провале встреч Байдена и Макрона с саудовским
Файтинг Pocket Bravery выходит в начале 2023 года на Xbox
Файтинг Pocket Bravery выходит в начале 2023 года на Xbox
Телезвезда Кевин О’Лири увеличил инвестиции в биткоин в условиях криптозимы
Телезвезда Кевин О’Лири увеличил инвестиции в биткоин в условиях
Кадыров сообщил о неформальной встрече с Шойгу в Сочи
Кадыров сообщил о неформальной встрече с Шойгу в Сочи
СМИ: уехавший в Швейцарию Шнур стал отцом в четвертый раз
СМИ: уехавший в Швейцарию Шнур стал отцом в четвертый раз

Топ на сегодня

Жена наняла мужу молодую любовницу, пообещав ей 25 тысяч в месяц и бесплатное жилье
Жена наняла мужу молодую любовницу, пообещав ей 25 тысяч в месяц и
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12 часов россиянки
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12
"Поле Чудес" и другие развлекательные шоу на Первом канале окончательно закрывают
"Поле Чудес" и другие развлекательные шоу на Первом канале
Винтажная точилка из 1890-х
Винтажная точилка из 1890-х
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили
Пожар на российском объекте всемирного наследия ЮНЕСКО потушили

Еще по теме

Визит Пелоси на Тайвань предрекли в ближайшие дни
Песков назвал чистой провокацией визит Пелоси на Тайвань
МИД Тайваня не узнал Зеленского в Twitter
МИД Китая выразил протест послу США из-за визита Пелоси на Тайвань