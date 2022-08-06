Пенсионерка из Черемхово перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей
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Пенсионерка из Черемхово перевела мошенникам 1,5 миллиона рублей

В полицию Черемхово обратилась 60-летняя местная жительница. Женщина рассказала, что стала жертвой обмана неизвестных, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

Полицейские выяснили, что пенсионерке позвонили злоумышленники и представились сотрудниками банка. Женщину убедили в том, что на ее имя оформлен кредит на крайне невыгодных условиях, уговорили ее снять со счета сбережения и перечислить на указанный ими счет. На протяжении дня злоумышленники консультировали женщину, как снять и куда отправить деньги. Всего пенсионерка перевела аферистам 1 миллион 524 тысячи рублей.

Полицейские возбудили уголовное дело. Проводится расследование.

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По материалам: irk

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