Первый из трех покинувших порт Украины сухогруз с зерном прибыл к Стамбулу
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Первый из трех покинувших порт Украины сухогруз с зерном прибыл к Стамбулу

Первый из трех покинувших порт Украины сухогруз с зерном прибыл к Стамбулу

Первый из трех покинувших порт Украины сухогруз с зерном прибыл к СтамбулуTRT: покинувший украинский порт сухогруз Navy Star прибыл к Стамбулу

Первый из трех иностранных зерновозов, которые ранее были заблокированы в Одессе и Черноморске, прибыл к Стамбулу. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на турецкий телеканал TRT.

Речь идет о сухогрузе Navy Star под флагом Панамы. Отмечается, что он встал на стоянку в районе Сарыер в европейской части Стамбула. После него в порт прибудет турецкий зерновоз Polarnet и судно Rojen под флагом Мальты. Они уже находятся в территориальных водах Турции.

Сухогрузы досмотрят представители Совместного координационного центра. После этого они смогут войти в пролив Босфор и отправиться к конечным точкам своих маршрутов. Судна перевозят 58 тысяч тонн кукурузы.

22 июля Россия, Турция, Украина и ООН подписали в Стамбуле соглашение о вывозе украинского зерна и продовольствия через Черное море. В рамках договора Киев и Москва условились не наносить удары по судам, вывозящим зерно.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Кошачий фильм ужасов
Кошачий фильм ужасов
Ксения Бородина ответила на слух об уходе из «ДОМа-2»: «Мне сейчас интересны другие вещи»
Ксения Бородина ответила на слух об уходе из «ДОМа-2»: «Мне сейчас
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон вновь стали родителями
Хлое Кардашьян и Тристан Томпсон вновь стали родителями
В Германии придумали способ обойтись без российского газа
В Германии придумали способ обойтись без российского газа
Иван Ургант ответил на предложение группы ГРАД уволить его с Первого канала
Иван Ургант ответил на предложение группы ГРАД уволить его с Первого
МИД Тайваня не узнал Зеленского в Twitter
МИД Тайваня не узнал Зеленского в Twitter
Первый из трех покинувших порт Украины сухогруз с зерном прибыл к Стамбулу
Первый из трех покинувших порт Украины сухогруз с зерном прибыл к
По «Зеленой линии» в Иркутске проехали участники экопробега «Москва-Байкал» на моноколесах
По «Зеленой линии» в Иркутске проехали участники экопробега
"Концепция Римленда": на Западе предложили возродить старый метод борьбы с Россией
"Концепция Римленда": на Западе предложили возродить старый
«Бригады аль-Кудс» выпустили более 60 ракет в сторону израильских городов
«Бригады аль-Кудс» выпустили более 60 ракет в сторону израильских
Жительницу Эхирит-Булагатского района подозревают в убийстве собственного сына
Жительницу Эхирит-Булагатского района подозревают в убийстве
В Citigroup назвали преимущества перехода Ethereum на PoS
В Citigroup назвали преимущества перехода Ethereum на PoS

Топ на сегодня

Жена наняла мужу молодую любовницу, пообещав ей 25 тысяч в месяц и бесплатное жилье
Жена наняла мужу молодую любовницу, пообещав ей 25 тысяч в месяц и
Немного странного юмора (15 фото)
Немного странного юмора (15 фото)
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12 часов россиянки
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12
Внучка Марины Зудиной заболела тяжелой болезнью
Внучка Марины Зудиной заболела тяжелой болезнью
Винтажная точилка из 1890-х
Винтажная точилка из 1890-х

Еще по теме

Египетский сухогруз сел на мель в Босфорском проливе
В Турции движение через Босфор приостановили из-за столкновения судов
Сухогруз Melita под флагом РФ вошел в территориальные воды Украины
Судно с украинскими моряками потерпело крушение возле Крыма