Плюсы и минусы характера людей, рожденных в год Петуха

Вадим Карасев

Люди, рожденные в год Петуха, являются очень яркими и необычными. Их характер наполнен как хорошими, так и негативными сторонами. О каждой из которых рассказали эксперты.

Ранее мы рассказывали о том, что сила мышления может менять мир вокруг нас. Так вот, люди, которые появились на свет в 1933, 1945, 1957, 1969, 1981, 1993 или 2005 году, не понаслышке знают о том, что слова и мысли формируют успех и удачу. Возможно, что именно поэтому они такие успешные.

Плюсы характера людей, рожденных в год Петуха

Предприимчивость. Из людей этого года рождения получаются великолепные бизнесмены. У них есть задатки гениальных руководителей и лидеров. Они прекрасно управляют людьми, что тоже помогает им становиться богатыми и успешными. Рожденные в год Петуха действительно очень часто достигают феноменальных успехов в финансовой сфере.

Невероятная харизма и обаяние. Люди-Петухи обладают такой сильной притягательностью, что противоположный пол просто не может устоять перед желанием познакомиться с ними. Вдобавок ко всему они обладают отличным чувством стиля. Внешняя привлекательность и красноречие помогают людям, рожденным в год Петуха, формировать как любовные, так и деловые связи, причем легко и непринужденно.

Они заражают людей своим оптимизмом. Рожденным в год этого животного присуща любовь к свободе, радость жизни. Они покоряют вершины одну за одной, чем подталкивают всех вокруг на активность. Можно сказать, что эти люди являются неким источником мотивации и жизненной энергии для всех вокруг.

Новаторство. Люди этого года рождения являются любителями приносить нечто новое в мир вокруг себя. Если им очень хочется добиться чего-то, но они встречают на пути трудности или не видят никаких возможностей для достижения цели, то в ход идут самые изощренные методы. Эти люди всегда находят выход.

Талант к публичным выступлениям. Рожденные в год Петуха люди отлично справляются с давлением и не боятся толпы. Если им есть что сказать, они обязательно смогут донести свою мысль массам. Это великолепные ораторы, ведь они используют простые речевые обороты и избегают заумных фраз.

Минусы характера людей, рожденных в год Петуха

Чрезмерная самовлюбленность. Люди, появившиеся на свет в год Петуха, очень сильно любят себя. В этом нет ничего зазорного, но переизбыток любви к себе часто ведет к проблемам. Например, это может приводить к тому, что люди этого Восточного Знака попросту не замечают своих недостатков. Нарциссизм еще никому не приносил истинного счастья, поэтому эксперты советуют всем людям этого Восточного Знака бороться с данным пороком.

Эгоизм. Люди, покровителем которых является Петух, редко помогают другим. Вы не сможете дождаться от них поддержки, если будете полагаться на их доброту и порядочность. Если вам что-то нужно от них, то попросите их об этом. В противном случае они и пальцем не пошевелят ради вас.

Неумение формировать длительные серьезные отношения. И людей этого года рождения редко получаются преданные и верные вторые половинки, поскольку, как было сказано выше, они очень ценят свободу. Если кто-то хочет быть рядом с ними всегда, этому человеку придется забыть про упреки и ограничения. Рожденные в год Петуха должны ощущать легкость.

Непредсказуемость. У этой черты характера есть определенные плюсы, ведь с рожденными в год этого животного людьми не бывает скучно. С другой стороны, люди быстро устают от такого дикого темпа жизни и принципиального отказа от какого-либо планирования.

Придирчивость. Если свои недостатки они не замечают, то чужие видят отчетливо. Люди с таким животным-покровителем очень любят критиковать всех вокруг, за что многие их просто ненавидят. Это дурная черта характера, пожалуй, является самой негативной из всех.