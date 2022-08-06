По какой причине может горчить болгарский перец

Болгарский перец – это полезный и вкусный овощ, особенно при добавлении в различные блюда. Но иногда у него появляется горечь, хотя нет никаких видимых признаков этому странному явлению. Мы расскажем, почему может горчить сладкий перец.

Ранняя уборка урожая

Молодые плоды болгарского перца постепенно набирают сахар, а при быстрой уборке урожая они не успевают это сделать. Необходимо подождать некоторое время до их полного созревания, а если погода не позволяет расти, то им можно помочь самостоятельно.

Все плоды необходимо собрать, выложить в ящик и рядом с ними положить спелые яблоки. Это поможет им быстрее набраться сахара, потому что эти фрукты выделяют специальный газ, который ускоряет процесс созревания.

Особенности сортов

Во время покупки семян перца необходимо обращать внимание на этикетку. На ней должно быть указано, что у сорта нет горечи. В таком случае даже в неспелом состоянии будут обычный, свойственный им вкус.

Большое количество пыльцы на перцах

Большое количество опыления тоже является одной из причин появления горечи, хоть оно и зависит не от человека, а от пчел. Необходимо закрывать бутоны ватой или плотной марлей, чтобы на них не попадала пчелиная пыльца. А также перцы должны находиться на расстоянии 5 метров друг от друга.





Неправильное выращивание перцев

Почва, в которой повышена кислотность, может насытить перцы горечью. Они предпочитают нейтральную землю. Если на участке повышенная кислотность, то перед перекопкой стоит добавить доломитовую муку — около 300-500 грамм на квадратный метр.

Также эта культура не переносит холод. Ей нужна довольно высокая температура, оптимальной будет от 24 до 28 градусов. Мало того, что в холодную погоду он может перестать расти, так еще станет горьким.

Неправильный уход

Перед посадкой перцев почву необходимо удобрить с помощью свежего навоза или перегноя. Но не стоит усердствовать с минеральными удобрениями — в большом количестве они негативно сказываются на этой культуре.

Перцы не любят сухость, поэтому их следует регулярно поливать. Если почва всегда будет влажной, то перец станет сладким и без горечи. Землю нужно поливать каждые 2-4 дня, а на следующие сутки ее нужно разрыхлить. Древесная кора, сено или сухая трава будут удерживать влагу в почве достаточно продолжительное время.