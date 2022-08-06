По приметам и поверьям в день праведной Анны, 7 августа 2022 года, можно узнать, какой будет зима
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По приметам и поверьям в день праведной Анны, 7 августа 2022 года, можно узнать, какой будет зима

По приметам и поверьям в день праведной Анны, 7 августа 2022 года, можно узнать, какой будет зима

Православной церковью 7 августа вспоминается Успение праведной Анны, которая была Иисусу бабушкой. В народе у этого дня есть несколько названий – Анна Зимоуказательница или Анна Летняя, а приметы и поверья на этот день помогут узнать, какой погодой порадует зимний период.

В день праведной Анны 7 августа были установлены свои традиции и история жизни святой



Анна вышла замуж за Иоакима, который был святым. На протяжении 50 лет пара не могла зачать ребенка. Тогда мужчина решил принести Господу жертву, но ему в этом было отказано. После этого святой принял решение отправиться в пустыню, и именно там он получил весть от архангела о том, что совсем скоро его жена подарит ему дочь.

После такой радостной вести Иоаким быстро вернулся домой, и его у Золотых Ворот Иерусалима ждала супруга. Есть предание, согласно которому женщина забеременела только благодаря объятьям и поцелуям своего мужа.

Спустя какое-то время у пары родилась дочь Мария, и свое имя она получила на 15-й день своего существования. В возрасте 3-х лет Анна отвела дочь в храм.



День Анны зимоуказательницы 7 августа богат обычаями и традициями

Раньше в этот день люди судили о том, каким будет зимний период, и поэтому этот день носит такое название. Именно с этого дня уже все меньше ощущается летняя жара и становится понятно, что зима все ближе.

В давние времена люди верили, что есть зимний дух, прозвище которого Хворост, и в этот день он ходит по дворам и напускает на землю холод, а вот на пожилых людей различные болезни.

Раньше этот день принято было посвящать сбору грибов, также выкапывали урожай картофеля, а из ягод делали различные заготовки.

Раньше люди верили, что в этот день надо играть свадьбу или совершать обряд крещения, так как день для этого самый благоприятный. Младенец, рожденный в этот день, будет расти счастливым и здоровым.


Какой будет зима, подскажут приметы и поверья на 7 августа

В давние времена у людей не было возможности прибегнуть к помощи метеорологов, чтобы узнать, какой будет погода. Однако благодаря своим наблюдениям за погодными условиями они могли понять, чего ожидать в тот или иной период.

По приметам в день Анны Зимоуказательницы можно узнать, каким будет зимний период, и не только:

  • зима наступит очень рано и будет студеной в том случае, если ночь с 7 на 8 августа будет веять холодом;
  • ранний и холодный зимний период будет в том случае, если видны стаи аистов, а также муравейники стали больше;
  • зимний период будет теплым, если на деревьях много желудей;
  • если черемуха дает плоды, то осень наступит рано;
  • в октябре уже будут морозы, если в этот день на окнах был иней;
  • зимний период будет очень холодным, если в этот день роса замерзла на лугу.


В давние времена люди отмечали, что именно к этому периоду завязывается капуста. Согласно поверьям, в этот день нельзя вступать в конфликтные ситуации, так как можно привлечь к себе беду.

Люди, которые появились на свет 7 августа, могут с легкостью перевоплощаться, и если в их жизни будет происходить что-то неприятное, то пройдет очень быстро и практически незаметно.

# Общество Приметы
По материалам: rsute

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