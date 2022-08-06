По «Зеленой линии» в Иркутске проехали участники экопробега «Москва-Байкал» на моноколесах
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По «Зеленой линии» в Иркутске проехали участники экопробега «Москва-Байкал» на моноколесах

По «Зеленой линии» в Иркутске проехали участники экопробега «Москва-Байкал» на моноколесах

В Иркутск прибыли участники экопробега на моноколесах «Москва – Байкал». Путешествие началось в столице 2 июля. Оно проходит при поддержке общественного совета при федеральном агентстве по туризму, фонда поддержки социально значимых инициатив «Лидер» общественной организации «Экозащита». Об этом рассказала советник мэра Иркутска Инга Корочкина, пишет пресс-служба администрации Иркутска.

Из Иркутска участники экопробега отправятся к конечной точке своего путешествия – озеру Байкал. Пройденный ими путь составит 5 500 километров.

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По материалам: irk

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