По «Зеленой линии» в Иркутске проехали участники экопробега «Москва-Байкал» на моноколесах

В Иркутск прибыли участники экопробега на моноколесах «Москва – Байкал». Путешествие началось в столице 2 июля. Оно проходит при поддержке общественного совета при федеральном агентстве по туризму, фонда поддержки социально значимых инициатив «Лидер» общественной организации «Экозащита». Об этом рассказала советник мэра Иркутска Инга Корочкина, пишет пресс-служба администрации Иркутска.

Из Иркутска участники экопробега отправятся к конечной точке своего путешествия – озеру Байкал. Пройденный ими путь составит 5 500 километров.