Почему Кейт Миддлтон сняла помолвочное кольцо
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Почему Кейт Миддлтон сняла помолвочное кольцо

Почему Кейт Миддлтон сняла помолвочное кольцо

Семья Принца Уильяма и Кейт Миддлтон считается идеальной, но далеко не все в этом убеждены. По крайней мере, в британской прессе время от времени появляется информация, что принц не хранит верность своей избраннице и частенько изменяет ей. Правда, он не заводит постоянных партнерш, чтобы не влюбиться, и периодически их меняет.

На днях вновь появились пикантные подробности об интимной жизни монаршей семьи в сети. По слухам, Уильям любит различные секс-игрушки, а Кейт достаточно старомодна и не позволяет использовать их в супружеской постели. Поэтому, якобы, она и соглашается на наличие других женщин в жизни своего законного супруга, чтобы он мог в полной мере расслабиться и получить сексуальное удовлетворение.

Во Дворце комментариев не дали, чтобы не допустить двоякого смысла сказанного. Но подобные сплетни приближенные к монаршей семье редко комментируют. Елизавета бережно охраняет репутацию всех родственников.


Вот только Кейт, как уверяют пользователи, устала от постоянных измен. Поговаривают даже, что дело близиться к разводу. А дело в том, что герцогиня сняла помолвочное кольцо (которое, к слову, когда-то принадлежало самой принцессе Диане), и появилась на светском мероприятии без него. Правда, скромное обручальное колечко на пальце все же красовалось.

На днях фотографии с семьей принца Уильяма разлетелись по сети. На снимках – супружеская чета и их маленькая дочка Шарлотта, которые посетили Игры Содружества. Шарлотта очень эмоционально реагировала на происходящее, и ее фото уже давно разлетелось на мемы. В сети сравнивают ее и маленького брата, который так же недавно вызвал восхищение британцев своим эмоциональным поведением.


Но за любованием Шарлоттой многие не заметили рук Кейт. Многим позже на них обратили внимание и поняли, что роскошного помолвочного кольца на пальце нет. Тогда-то сплетники заговорили о серьезном разладе в семье.


Впрочем, есть еще 3 версии, почему Кейт не стала надевать массивное и красивое украшение, с которым раньше не расставалась. По первой версии, днем ранее она повредила палец, по второй – отдала колечко на реставрацию, а по третьей – попросту побоялась его надевать, так как герцогиню могли попросить помочь команде спортсменов.


К слову, супруги вели себя вполне обычно. Кейт улыбалась и смеялась, что-то объясняла дочери, общалась с мужем. Внешне все казалось идеально.

# Шоу-бизнес
По материалам: kleo

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