Подборка необычных растений, которые будто бы привезли с другой планеты (16 фото)

Вадим Карасев

Звание самого крутого дизайнера, безусловно, принадлежит матушке природе. Ее фантазии может позавидовать каждый. Достаточно взглянуть на эти необычные растения, которые выглядят так, словно их вырастили на другой планете, а после привезли к нам. Хотели бы посадить такие растения у себя на даче?ТрахиандраТрахиандра – растение, известное и любимое многими за забавно завитые кверху листочки, которые выглядят, словно искусственные.Драконово деревоЕсли вы сделаете надрез на стволе драконового дерева, из него будет выделяться липкий красный сок (смола). Его часто используют в медицинских целях.Конофитум — небольшой суккулент необычного вида, произрастающий в Южной Африке и на юге НамибииКрасивоплодникГлавным украшением кустарника являются его невероятно красивые плоды с блестящей кожицей. Ягоды имеют терпкий и достаточно неприятный вкус, поэтому в сыром виде не употребляются. Однако их можно использовать для приготовления вина, соусов и желе. Процесс ферментации и добавление сахара позволят избавиться от специфического привкуса.«Гуляющая» пальма или сократея голокореннаяСвоё название пальма получила за необычные корни, которые начинаются в нескольких десятках сантиметров над поверхностью земли и входят в почву, напоминая ноги.Гиднора африканскаяАфриканская гиднора — одно из самых странно выглядящих растений на Земле. Является паразитом, так как присасывается к корням деревьев и кустарников, отбирая у них питательные вещества. Несмотря на устрашающий вид, часто используется в медицинских целях. Также её плодами любят лакомиться обезьяны, лисицы и даже шакалы.Воронец толстоножковый или кукольные глазкиРаффлезия АрнольдаОтыскать в джунглях растение, имеющее самый большой в мире цветок — проблематично. Раффлезии растут поодиночке, расцветают в разное время года и цветут не более четырёх дней. Те, кому удалось на него полюбоваться вживую, являются настоящими счастливчиками.Роза ИерихонаУдивительное растение, умеющее в буквальном смысле воскресать из высушенного состояния. Роза Иерихона впадает в своеобразную «спячку», если жидкости для поддержания жизни оказывается недостаточно. На фото роза до и после полива.Гигантская секвойя«Растение-вампир» лангсдорфияЛангсдорфия — крайне коварное растение, так как высасывает питательные вещества из корней других растений, опутывая их под землей своими сероватыми цепкими отростками.ПуйяРастение может достигать до 15 метров в высоту.Королевская протея — национальный цветок Южной АфрикиProtea cynaroides приспособлена переживать пожары благодаря своему толстому подземному стеблю, на котором много спящих почек. Они произведут новый рост после огня.Pollia condensata — африканское растение, чьи ягоды имеют металлический блескPollia condensata носит звание одного из самых ярких и красочных растений в мире.Гигантское алоэЛитопс