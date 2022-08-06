Подборка необычных растений, которые будто бы привезли с другой планеты (16 фото)
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Подборка необычных растений, которые будто бы привезли с другой планеты (16 фото)

ТрахиандраЗвание самого крутого дизайнера, безусловно, принадлежит матушке природе. Ее фантазии может позавидовать каждый. Достаточно взглянуть на эти необычные растения, которые выглядят так, словно их вырастили на другой планете, а после привезли к нам. Хотели бы посадить такие растения у себя на даче?

Трахиандра


Трахиандра – растение, известное и любимое многими за забавно завитые кверху листочки, которые выглядят, словно искусственные.

Драконово дерево

Драконово дерево
Если вы сделаете надрез на стволе драконового дерева, из него будет выделяться липкий красный сок (смола). Его часто используют в медицинских целях.

Конофитум — небольшой суккулент необычного вида, произрастающий в Южной Африке и на юге Намибии

Конофитум — небольшой суккулент необычного вида, произрастающий в Южной Африке и на юге Намибии
Красивоплодник

Красивоплодник
Главным украшением кустарника являются его невероятно красивые плоды с блестящей кожицей. Ягоды имеют терпкий и достаточно неприятный вкус, поэтому в сыром виде не употребляются. Однако их можно использовать для приготовления вина, соусов и желе. Процесс ферментации и добавление сахара позволят избавиться от специфического привкуса.

«Гуляющая» пальма или сократея голокоренная

«Гуляющая» пальма или сократея голокоренная
Своё название пальма получила за необычные корни, которые начинаются в нескольких десятках сантиметров над поверхностью земли и входят в почву, напоминая ноги.

Гиднора африканская

Гиднора африканская
Африканская гиднора — одно из самых странно выглядящих растений на Земле. Является паразитом, так как присасывается к корням деревьев и кустарников, отбирая у них питательные вещества. Несмотря на устрашающий вид, часто используется в медицинских целях. Также её плодами любят лакомиться обезьяны, лисицы и даже шакалы.

Воронец толстоножковый или кукольные глазки

Воронец толстоножковый или кукольные глазки
Раффлезия Арнольда

Раффлезия Арнольда
Отыскать в джунглях растение, имеющее самый большой в мире цветок — проблематично. Раффлезии растут поодиночке, расцветают в разное время года и цветут не более четырёх дней. Те, кому удалось на него полюбоваться вживую, являются настоящими счастливчиками.

Роза Иерихона

Роза Иерихона
Удивительное растение, умеющее в буквальном смысле воскресать из высушенного состояния. Роза Иерихона впадает в своеобразную «спячку», если жидкости для поддержания жизни оказывается недостаточно. На фото роза до и после полива.

Гигантская секвойя

Гигантская секвойя
«Растение-вампир» лангсдорфия

«Растение-вампир» лангсдорфия
Лангсдорфия — крайне коварное растение, так как высасывает питательные вещества из корней других растений, опутывая их под землей своими сероватыми цепкими отростками.

Пуйя

Пуйя
Растение может достигать до 15 метров в высоту.

Королевская протея — национальный цветок Южной Африки

Королевская протея — национальный цветок Южной Африки
Protea cynaroides приспособлена переживать пожары благодаря своему толстому подземному стеблю, на котором много спящих почек. Они произведут новый рост после огня.

Pollia condensata — африканское растение, чьи ягоды имеют металлический блеск

Pollia condensata — африканское растение, чьи ягоды имеют металлический блеск
Pollia condensata носит звание одного из самых ярких и красочных растений в мире.

Гигантское алоэ

Гигантское алоэ
Литопс

Литопс
# Главные новости
По материалам: триникси

Последние новости

Подборка необычных растений, которые будто бы привезли с другой планеты (16 фото)
Подборка необычных растений, которые будто бы привезли с другой
В Госдуме отметили продолжительность переговоров Путина и Эрдогана
В Госдуме отметили продолжительность переговоров Путина и Эрдогана
Как сохранить урожай: несколько способов дозревания зеленых помидоров в домашних условиях
Как сохранить урожай: несколько способов дозревания зеленых помидоров
В МИД увидели угрозу повторения Чернобыля из-за обстрелов ВСУ
В МИД увидели угрозу повторения Чернобыля из-за обстрелов ВСУ
В школах Иркутской области появятся советники директоров по воспитанию
В школах Иркутской области появятся советники директоров по воспитанию
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались
Арнольд Шварценеггер отмечает 75-летие: необычные и редкие кадры знаменитости (14 фото)
Арнольд Шварценеггер отмечает 75-летие: необычные и редкие кадры
В июле доход биткоин-майнеров упал на 9%
В июле доход биткоин-майнеров упал на 9%
Сергея Шнурова поздравляют с рождением четвертого ребенка
Сергея Шнурова поздравляют с рождением четвертого ребенка
Голливудская актриса устроила ДТП и попала в больницу с сильными ожогами
Голливудская актриса устроила ДТП и попала в больницу с сильными
Подробности концерта Галкина
Подробности концерта Галкина
Красота головокружительных винтовых лестниц (15 фото)
Красота головокружительных винтовых лестниц (15 фото)

Топ на сегодня

Польский ORLEN предсказал трехкратное подорожание газа из-за прекращения российских поставок
Польский ORLEN предсказал трехкратное подорожание газа из-за
Жена наняла мужу молодую любовницу, пообещав ей 25 тысяч в месяц и бесплатное жилье
Жена наняла мужу молодую любовницу, пообещав ей 25 тысяч в месяц и
Немного странного юмора (15 фото)
Немного странного юмора (15 фото)
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12 часов россиянки
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12
Внучка Марины Зудиной заболела тяжелой болезнью
Внучка Марины Зудиной заболела тяжелой болезнью

Еще по теме

16 необычно выглядящих растений, которых словно вырастили на другой планете, а после привезли к нам
Ученые расшифровали полный геном дерева, пережившего атомную бомбардировку в Хиросиме
7 растений для уличного кашпо
Медики рассказали, как правильно использовать облепиху