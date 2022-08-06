Подробности концерта Галкина

Пока поклонники гадают, вернется ли семейство Аллы Пугачевой и Максима Галкина в Россию, Примадонна заказывает себе барокамеру в Израиль за 3 млн. рублей, а юморист собирает аншлаги на концертах. Недавно он дал большое сольное выступление в Юрмале.

Юмористический концерт прошел в зале «Дзинтари». Примечательно, что его посетили такие известные люди, как Екатерина Гордеева, Николай Солодников, Раймонд Паулс, Артур Гаспарян, Михаил Лабковский, а также латышский певец Интарс Басулис. К слову, с последним Максим даже исполнил песню.

Все проходило вполне обычно, но были и примечательные детали, которые запомнили зрители. Так, одна их женщин, посетивших концерт, посетовала, что на входе у всех отбирали бутылочки с любой жидкостью внутри, даже с простой водой. Якобы, Максим боится провокации.





Концерт снимать было запрещено, и зрителей об этом предупреждали несколько раз. Местным фотографам также не разрешали вести съемку, даже до и после концерта. Скорее всего, Галкин опасается волны хейта в свой адрес от граждан России из-за шуток, произнесенных со сцены.

Запомнилось выступления юмориста и тем, что он внезапно начал изъясняться на латышском языке, и рассказал, что только начал его учить. Что тоже выглядит подозрительным, ведь, по словам Пугачевой, семья в скором времени и в полном составе возвращается на родину.

«Я начал изучать латышский язык, потому что теперь русские внимательно следят за всем, что я говорю на концертах», - шутил Максим во время выступления. - «Поэтому сегодня шучу только по-латышски. Сейчас вижу, что многие латыши боятся, что я буду шутить только по-латышски. Но не волнуйтесь! Рядом с вами сидят русские – они вообще не понимают, что происходит и за что они заплатили».





Напомним, что Максим Галкин и Алла Пугачева покинули границу РФ в марте этого года. Тогда юморист высказал свою политическую позицию, что очень не понравилось его согражданам. Как уверяет Юлия Малышева, когда Максим «опубликовал черное окно в соцсети», у него начали отменяться концерты, так как на прокатчиков давили. Затем юмориста убрали с Первого канала – сейчас одну из его программ ведут другие телеведущие, а судьба второй – не известна.

В любом случае, пока Галкин собирает аншлаги и очень хорошо зарабатывает за границей. У него запланирован большой гастрольных тур по странам Европы и в США. Алла Борисовна уверяет, что вернется в Россию к 1 сентября. Но ее словам мало кто верит.