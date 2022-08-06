Появление каких запахов в доме представляет угрозу для здоровья

Появление каких-то запахов в доме может о многом рассказать, поэтому их не стоит игнорировать. Некоторые из них могут предупреждать об угрозе и опасности. В таком случае необходимо сразу принять соответствующие меры.

На какие запахи стоит обращать внимание

Запах химии и новой мебели

Новая мебель либо свежая краска выделяют опасные вещества, которые не только имеют неприятный запах, но и наносят вред органам дыхания. Если есть такая возможность, то необходимо проветрить свою комнату, оставив открытым окно на всю ночь.

Запах из туалета





Если в доме появился запах из туалета, то, вероятнее всего, происходит накопление канализационного газа, который содержит в себе взрывоопасные и токсичные вещества, в том числе сероводород и метан. Нередко такой запах появляется из туалета, которым давно никто не пользовался. Для устранения проблемы потребуется налить воду в сточное отверстие. Иногда причиной может быть забитая или поврежденная вентиляционная труба.

Запах сточных вод

Такой запах можно спутать с запахом тухлых яиц, иногда он похож на запах, который «стоит» в переносном туалете. Вероятнее всего, он может исходить из канализации. В таком случае нужно принюхаться, чтобы понять, из какого места он исходит. Это может быть раковина, унитаз, душ или ванна. Иногда такой запах может появляться из-за того, что санузлом не пользовались несколько месяцев.

Запах псины

Если появился запах псины, а собаки в доме нет, то, вероятнее всего, в доме завелись грызуны, которые живут на чердаке или в подвале. Они могут использовать дом, как туалет. Опасность представляют еноты, потому что в их отходах содержатся яйца паразитов.





Запах сырости и затхлости

Появление этого запаха говорит о наличии грибка или плесени, которые могут нанести вред не только зданию, но и всем его обитателям. В данном случае необходимо воспользоваться цифровым гигрометром для проверки влажности в комнате. Если его показатели выше 50%, то необходимо включить осушитель, а на ковры, шторы и мебель следует нанести антимикробный спрей.

Запах тухлых яиц

Этот запах может указывать на утечку газа. Сам газ без запаха, но в него добавляют сероподобный запах. Это делается для того, чтобы быстро обнаружить утечку и сразу предпринять все необходимые меры. В таком случае необходимо вывести из дома всех жильцов и оставить открытыми окна и двери. Сразу же следует позвонить в газовую службу.





Запах рыбы

Нередко люди могут ощущать запах рыбы в своем доме, даже если ее там нет. Это указывает на проблемы с электричеством — перегрев или плавление пластика либо резины. Часто это происходит из-за неисправной работы бытовой техники. Нужно проверить запах каждого из приборов, чтобы понять истинную причину. Если он чувствуется около розетки или электропроводки, то нужно выключить напряжение в доме и вызвать электрика.

Запах дымохода

При наличии камина в доме нередко люди могут ощущать запах из дымохода, но если он появился неожиданно, когда огонь в камине давно не разводили, то это повод задуматься. Нужно проверить, закрыты ли заслонки. Если оставить их открытыми, то запах попадет в дом. Если причина кроется не в этом, нужно прочистить область возле основания дымохода. Если запах и дальше сохраняется, тогда необходимо вызвать трубочиста.