Посол Китая: США должны немедленно заняться устранением последствий визита Пелоси

По итогам встречи с представителями американской стороны посол КНР в США Цинь Ган прокомментировал предпринимаемые Пекином шаги в ответ на визит на Тайвань спикера Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Нэнси Пелоси. Соответствующее заявление главы дипмиссии приводится на официальном сайте дипмиссии.

Несмотря на предупреждения Пекина американская сторона решилась на организацию визита Пелоси на Тайвань. Это нанесло реальный ущерб стабильности в Тайваньском проливе и на глобальном уровне, ударило по китайско-американским отношениям, отмечается в сообщении.

При этом Соединенные Штаты не постеснялись обвинить Китай, который организовал ряд ответных мер, в эскалации напряженности. Действия китайской армии вблизи острова Тайвань Пекин считает необходимыми мерами, направленные на защиту суверенитета и территориальной целостности КНР, подчеркнул Цинь Ган.

Соединенным Штатам надлежит помнить о своих обязательствах соблюдать принцип «одного Китая» и не поддерживать «сепаратистов на Тайване». Кроме того, Вашингтону нужно как можно быстрее начать устранять ошибки, связанные с поездкой Пелоси на остров, заявил посол.

Накануне Цинь Ган был вызван в Белый дом, где американская сторона в лице представителя Совета национальной безопасности выразила претензии в связи с началом Китаем масштабных военных учений вблизи Тайваня.