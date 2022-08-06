Представили трейлер к релизу Two Point Campus, игра выходит в Game Pass
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Представили трейлер к релизу Two Point Campus, игра выходит в Game Pass

Представили трейлер к релизу Two Point Campus, игра выходит в Game Pass


Проект Two Point Campus готов к релизу на Xbox, и других актуальных игровых платформах, уже на следующей неделе — 9 августа. Разработчики ранее переносили дату релиза игры, но теперь они точно уверены, что юмористический экономический симулятор выйдет, и 9 августа его получат игроки на Xbox, Playstation и PC, в том числе пользователи Game Pass — сразу после релиза.

Ниже можно посмотреть новый трейлер к релизу Two Point Campus, который сегодня опубликовали разработчики, к скорому выходу проекта.


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Напомним, уже появились первые рецензии на Two Point Campus. Журналисты отмечают, что игра заметно шагнула вперед, в сравнении с Two Point Hospital, став интереснее с точки зрения экономического симулятора, но сохранив при этом свой юморной стиль.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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