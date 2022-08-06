Прилепин дал совет Урганту
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Прилепин дал совет Урганту

Прилепин дал совет УргантуПисатель Прилепин посоветовал телеведущему Урганту посетить Донбасс

Российский писатель Захар Прилепин дал совет телеведущему Ивану Урганту, который высмеял депутатов Госдумы от партии «Справедливая Россия — За правду», предложивших уволить его с Первого канала, если шоумен публично не поддержит российскую армию. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

По мнению Прилепина, Урганту было бы полезно посетить Донбасс и пообщаться там с местными жителями, подвергавшимися агрессии со стороны украинских военных. «Поехали, Иван, в Изюм. Там хорошо. Малолюдно, но эмоционально насыщенно. Я тебе еще одну книжку подарю. А ты подаришь улыбку и несколько своих фирменных каламбуров людям, которые их, быть может, оценят», — посоветовал писатель.

Прилепин добавил, что у жителей Донбасса прекрасно развито чувство юмора — именно оно помогает им выживать в столь непростое время. Поэтому, заключил он, если Урганту «вдруг стало не смешно», то они его «развеселят и поддержат морально».

В среду, 3 августа, в Госдуме прошло первое заседание «Группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры», во время которого депутаты сообщили, что написали письмо гендиректору Первого канала Константину Эрнсту с просьбой убедить Ивана Урганта публично поддержать российскую армию. Если телеведущий откажется это сделать, то он должен быть уволен, считают в «Справедливой России».

В ответ на это Иван Ургант ответил депутатам фразой «хочу посодействовать работе». Он, в частности, в шутку предложил привлекать к ответственности не только деятелей культуры и искусства, но и их близких родственников. Также он предложил переименовать их группу в «Группу обнаружения врагов нашего общества» и использовать в качества ее гимна песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».

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По материалам: lenta.ru

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