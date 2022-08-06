Привычка, программирующая на несчастья: почему нельзя копить деньги на «черный день»

Привычка копить деньги на «черный день» пришла к нам от наших предков, которые жили в трудные времена, и страх остаться без денег преследовал их постоянно. Так ли важно сегодня следовать этой традиции и собирать средства не для какой-то целевой покупки, а на всякий случай. На этот счет мнения астрологов и психологов едины: и те, и другие считают, что от этой привычки следует избавляться.

Почему нельзя копить деньги по мнению астрологов





Астрологи довольно категорично относятся к недопустимости следовать некогда существующей традиции откладывать деньги на «черный день». По мнению астролога и нумеролога Татьяны Котовой, такая привычка вырабатывает у людей вредные стереотипы и программирует их на беды и несчастья. Ведь в самом названии «черный день» заложена негативная программа, которую человек запускает в своей жизни, решая делать такие сбережения. Мастер нумерологии говорит по этому поводу:

«Что откладываешь, то и притягиваешь».

По мнению Татьяны Котовой, необходимо изменить смысл этой процедуры, позволяющий собирать деньги не на «черный день», а на свои удовольствия. Она рекомендует использовать для этих целей один из эффективных ритуалов.

Как использовать обряд для накопления денег





Любое накопление денег, по мнению астролога, должно иметь конкретные целевые причины и позитивное начало. Например, собирая деньги на путешествие, большую квартиру или новый автомобиль, важно настроить себя позитивно, с радостью предвкушая эти приобретения, научиться визуализировать заключительную стадию и радоваться открывшимся возможностям.

Для этого нужно определиться с укромным местом, где вы будете хранить отложенные средства. Это может быть что угодно: красивая вазочка, книга или домашний сейф. Возьмите в руку купюру, которую собираетесь отложить, и произнесите:

«Это заначка на удачу! Денежку кладу, счастливо живу».

Каждый раз, добавляя туда купюру, произносите эти слова и представляйте свое будущее приобретение.

Можно установить какой-то определенный срок для накопления денег или сумму — это не имеет значения. Главное, откладывать с позитивным настроением и точно знать, что будущая покупка доставит вам радость.

Почему нельзя копить деньги на «черный день» по мнению психологов





Как ни странно, психологи придерживаются примерно такого же мнения насчет накопления на «черный день». Они уверены, что человек, собирающий деньги «на всякий случай», заранее программирует себя на неудачу и жизненные проблемы. Психолог Елена Ковалева объясняет, что такой человек закладывает в себе программу «во что веришь, то и получаешь».

По ее мнению, эта привычка сохранилась у наших людей с тех времен, когда в государстве был тотальный дефицит, а в магазинах — пустые полки. Люди вынуждены были собирать деньги, чтобы в случае появления какого-либо дефицитного товара успеть его приобрести, предварительно выстояв длинную очередь. Сейчас в этом нет необходимости, поэтому заначка на «черный день» давно себя изжила.

Более того, в ней содержится своеобразная психологическая ловушка, когда человек лишает себя положительной мотивации зарабатывать деньги, чтобы их хватало на жизнь. Собирая на «черный день», он включает в своем сознании отрицательную мотивацию, которая формирует пассивное отношение к жизни.

По мнению психолога, отрицательная мотивация у многих людей заложена с детства еще родителями, поэтому от нее бывает достаточно трудно избавиться. Но если человек хочет добиться чего-то в жизни, стать свободным и богатым, важно фиксировать позитивные цели и к ним стремиться.