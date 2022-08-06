Ремонт дороги на Александра Невского начали в Иркутске

В Иркутске на улице Александра Невского начали ремонт участка дороги от Красных Мадьяр до 1-й Советской. Работы проводят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации города. Подрядчик уже демонтирует старое дорожное покрытие и устанавливает бордюры. Работы планируют завершить до конца ноября.

Министерство транспорта дорожного хозяйства Иркутской области и муниципалитет выделили на ремонт участка дополнительные средства, так как изначально этого объекта не было в плане на текущий год. На дороге отремонтируют проезжую часть и тротуар, сделают переустройство колодцев, нанесут разметку, восстановят пешеходные переходы и освещение, заменят ограждения и бордюры.