Ремонт дороги на Александра Невского начали в Иркутске
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Ремонт дороги на Александра Невского начали в Иркутске

Ремонт дороги на Александра Невского начали в Иркутске

В Иркутске на улице Александра Невского начали ремонт участка дороги от Красных Мадьяр до 1-й Советской. Работы проводят в рамках проекта «Безопасные и качественные дороги», сообщает пресс-служба администрации города. Подрядчик уже демонтирует старое дорожное покрытие и устанавливает бордюры. Работы планируют завершить до конца ноября.

Министерство транспорта дорожного хозяйства Иркутской области и муниципалитет выделили на ремонт участка дополнительные средства, так как изначально этого объекта не было в плане на текущий год. На дороге отремонтируют проезжую часть и тротуар, сделают переустройство колодцев, нанесут разметку, восстановят пешеходные переходы и освещение, заменят ограждения и бордюры.

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По материалам: irk

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