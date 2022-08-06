Роскомнадзор заблокировал крупнейший новостной сайт Сахалина
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Роскомнадзор заблокировал крупнейший новостной сайт Сахалина

Роскомнадзор заблокировал крупнейший новостной сайт СахалинаРоскомнадзор без предупреждения заблокировал крупнейший новостной портал Сахалина Sakh.com

Роскомнадзор заблокировал один из крупнейших информационных ресурсов Сахалина Sakh.com. В универсальном сервисе ведомства по проверке блокировок страниц и ресурсов в России уточняется, что доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры России.

Отмечается, что сайт заблокирован «в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях».

Представители Sakh.com заявили в Telegram-канале, что блокировка была произведена без предупреждения, ее причины редакции также неизвестны. Доступ к порталу был ограничен в ночь на 6 августа.

«На данный момент у некоторых провайдеров не работают все домены Sakh.com и Sakhalin.info — новости, форум, объявления, авто, недвижимость, работа, бизнес, еда, билеты и другие сервисы. Для доступа к сайтам можно использовать VPN», — говорится в сообщении.

Ранее в июле Роскомнадзор заблокировал сайт немецкой ежедневной газеты Die Welt.

# Главные новости Интернет и СМИ
По материалам: lenta.ru

Последние новости

Квартира Светланы Мальковой в США
Квартира Светланы Мальковой в США
Роскомнадзор заблокировал крупнейший новостной сайт Сахалина
Роскомнадзор заблокировал крупнейший новостной сайт Сахалина
Подборка необычных растений, которые будто бы привезли с другой планеты (16 фото)
Подборка необычных растений, которые будто бы привезли с другой
В Госдуме отметили продолжительность переговоров Путина и Эрдогана
В Госдуме отметили продолжительность переговоров Путина и Эрдогана
Как сохранить урожай: несколько способов дозревания зеленых помидоров в домашних условиях
Как сохранить урожай: несколько способов дозревания зеленых помидоров
В МИД увидели угрозу повторения Чернобыля из-за обстрелов ВСУ
В МИД увидели угрозу повторения Чернобыля из-за обстрелов ВСУ
В школах Иркутской области появятся советники директоров по воспитанию
В школах Иркутской области появятся советники директоров по воспитанию
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались
Ким Кардашьян и Пит Дэвидсон расстались
Арнольд Шварценеггер отмечает 75-летие: необычные и редкие кадры знаменитости (14 фото)
Арнольд Шварценеггер отмечает 75-летие: необычные и редкие кадры
В июле доход биткоин-майнеров упал на 9%
В июле доход биткоин-майнеров упал на 9%
Сергея Шнурова поздравляют с рождением четвертого ребенка
Сергея Шнурова поздравляют с рождением четвертого ребенка
Голливудская актриса устроила ДТП и попала в больницу с сильными ожогами
Голливудская актриса устроила ДТП и попала в больницу с сильными

Топ на сегодня

Жена наняла мужу молодую любовницу, пообещав ей 25 тысяч в месяц и бесплатное жилье
Жена наняла мужу молодую любовницу, пообещав ей 25 тысяч в месяц и
Немного странного юмора (15 фото)
Немного странного юмора (15 фото)
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12 часов россиянки
Бастрыкин поручил завести дело из-за смерти ждавшей медпомощь 12
Внучка Марины Зудиной заболела тяжелой болезнью
Внучка Марины Зудиной заболела тяжелой болезнью
Винтажная точилка из 1890-х
Винтажная точилка из 1890-х

Еще по теме

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту газеты Die Welt
Роскомнадзор заблокировал сайт госдепа США
Роскомнадзор заблокировал одну из страниц сайта британской газеты
Роскомнадзор заблокировал сайт «Новой рассказ-газеты»