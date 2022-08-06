Россия и Турция договорились о наращивании торговли
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Россия и Турция договорились о наращивании торговли

Россия и Турция договорились о наращивании торговлиПрезиденты Путин и Эрдоган договорились о наращивании торговли между Россией и Турцией

Президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган по итогам переговоров в Сочи договорились наращивать объемы торговли, идти навстречу друг другу в экономике и энергетике, а также предпринять шаги для сотрудничества в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства, туризма. Об этом говорится в совместном заявлении двух лидеров, опубликованном на официальном сайте Кремля.

Как заявлял вице-премьер России Александр Новак, Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями. Об этом также договорились лидеры двух стран.

Двусторонние переговоры в узком формате между лидерами России и Турции прошли в пятницу, 5 августа. Лидеры обсудили ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. Встреча длилась более четырех часов.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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