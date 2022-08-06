Российскому бизнесу посоветовали жить «в рублевой вселенной»
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Российскому бизнесу посоветовали жить «в рублевой вселенной»

Российскому бизнесу посоветовали жить «в рублевой вселенной»Экономист Табах счел, что бизнесу в России разумно стараться жить «в рублевой вселенной»

Эксперт рейтингового агентства «Эксперт-РА» Антон Табах посоветовал российскому бизнесу жить «в рублевой вселенной», особенно тем предпринимателям, которые не вовлечены в операции внешней торговли. Его слова приводит ТАСС.

«В сложившейся обстановке корпорациям, особенно тем, кто не вовлечен активно во внешнеторговые операции, разумно стараться жить в "рублевой вселенной" либо, когда нужен выход из рублей, в валюте, у которой меньше рисков столкнуться с проблемами, с которыми столкнулись доллар и евро», — считает экономист.

Табах указал, что у Центробанка есть возможность сделать переход от валют недружественных стран более плавной, по его мнению, девалютизация будет происходить вне российского рынка и не скажется на курсе рубля.

Эксперт добавил, что основное влияние на российскую валюту окажет разница между экспортом и импортом, в то время как девалютизация будет способствовать укреплению рубля, а «бюджетное правило», в свою очередь, ослаблять его.

Ранее кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев выразил мнение, что ускоренная девалютизация, к которой собирается прибегнуть Центральный Банк (ЦБ) России — это фактор, укрепляющий рубль, однако, по его словам, этот эффект долго не продлится.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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