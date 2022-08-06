Секреты предков: наговоры для достатка и здоровья

Вадим Карасев

Испокон веков люди использовали различные заговоры, чтобы изменить ситуацию в лучшую сторону. Знания наших предков помогут и в современном мире. Проверенные наговоры обеспечат энергией и помогут обрести счастье.

Короткие наговоры — отличный способ справиться с жизненными неурядицами, избавиться от недугов и привлечь финансовое благополучие. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют не терять времени даром и пользоваться мудрыми советами наших предков, чтобы в жизни не было места грусти, болезням и безденежью.

Наговор, чтобы начальник был благосклонен

Перед тем как зайти в кабинет к своему начальнику, про себя проговаривают:

«Сто крат, сто карат, сто монет от ста бед. Меня слушай, предложение мое принимай, заработную плату повышай. Как скажу, ногой притопну, так и должность моей будет, от тебя не убудет. Трудиться умею, в срок все выполняю, премии каждый месяц получаю».

Наговор, чтобы деньги не утекали из дома

Читают наговор каждый раз выходя из дома и запирая дверь на ключ:

«Самый просто ключ защиту сохраняет, от грабителей спасает, деньги охраняет. Где один не поможет, второй на помощь придет, дверь накрепко запрет, счастье мое сбережет».

Наговор на удачу

Вкладывая деньги или покупая дорогостоящую вещь, хочется, чтобы финансы не уходили, а приумножались. Перед любой крупной покупкой или созданием сберегательного счета проговаривают:

«Одну монету трачу, две возвращаю, в убытке не бываю. Как деньги вложу, так и прибыль получу. Ка потрачу, так в разы больше заработаю. Кошелек пустым не остается, финансовая удача от меня не уходит, по пятам за мной идет, путь указывает, достаток привязывает».

Денежный наговор

Каждый раз, когда деньги попадают в руки, на них наговаривают:

«Финансы мою энергию запоминают, ко мне возвращаются, никуда не деваются. Сколько бы денег в руках у меня ни было, каждая монета на два умножится, купюра за собой другие притянет».

Желательно после такого наговора из каждой суммы откладывать немного в копилку, даже если это будет единственная монетка.

Наговор на обретение здоровья

Наговор читают на травяной настой, а затем выпивают его до дна:

«Трава целебная на лоне природы сил набиралась, в ласковых солнечных лучах купалась медвяными росами умывалась. Травка целебная мне сил даст, от недугов избавит, здоровья прибавит. Силами природы заряжаюсь с любыми болезнями справляюсь».

Наговоры при бессоннице

Состояние здоровья напрямую зависит от сна, и если не удается лечь вовремя, мучают бессонницы или кошмары, перед сном наговаривают на подушку, держа ее в руках:

«Семь семидесят воинов под ногами лежат. Лежат, не стонут, слова не молвят. Их перешагну, спокойно засну. Сон мой берегите, кошмары прочь гоните, меня до зорьки утренней не будите. Крепко сплю, да сны целебные смотрю, сил набираюсь, с рассветом бодрым просыпаюсь».

Наговоры при болях

Каждый из нас сталкивался с внезапными болями, лишающими покоя. Чувствуя недомогание, читают на стакан теплой воды с медом:

«Пчелы нектар собирали, в сотах запасали, врагов от улья отгоняли. Жалили любую беду, матку стерегли, мед отвоевывали, достаток свой умножали. Как я меда отведаю, так и о болях позабуду, здоровье укреплю, счастье в жизнь привлеку».

Наговор при приеме лекарств

Перед тем, как принять лекарства, читают наговор, чтобы поскорее выздороветь:

«Семь рек в оду сливаются, силы объединяют, камни на пути в песок стирают, русло прокладывают, глубокими водами землю питают, кров дают, жажду утоляют, жизнь в пустыни возвращают. Как лекарства водой буду запивать, так и здоровьем крепки м обзаведусь, от любых недугов вмиг исцелюсь».