Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз

Вчера, 5 августа 2022 года, издание ФАН сообщило, что лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров стал отцом в четвертый раз. По информации издания, супруга музыканта родила в швейцарской клинике, где их недавно заметили во время отдыха.





Пару недавно заметила и сфотографировала постоялица гостиницы в Швейцарии. На фото супруга Сергея, Ольга Абрамова, была с заметно округлившимся животом. Снимок быстро распространился в Интернете и вызвал бурные обсуждения. Пользователей Сети интересовало и интересное положение Ольги, и тайный отъезд пары.

Следует отметить, что музыкант не подтвердил, но и не опровергал рождение ребенка. Однако на своей страничке в Инстаграме (соцсеть запрещена в РФ) он назвал домыслами СМИ свое пребывание в Швейцарии, как и поездку в ЛНР. Напомним, что на днях в Сети появился снимок, на котором Сергей запечатлен в военной форме. Шнуров показал оригинал этого фото, и на нем были совершенно другие люди. Очевидно, что фото с музыкантом – обычный фотомонтаж, но с какой целью его сделали, неизвестно.





Напомним, что Сергей и Ольга оформили отношения в 2018 году. В июне 2021 года у пары родился совместный ребенок. Родители скрывают от поклонников его имя. Также у Шнурова есть дети от предыдущих отношений – дочь Серафима (1993 г.р.) и сын Аполлон (2000 г.р.).