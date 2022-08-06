Сергея Шнурова поздравляют с рождением четвертого ребенка
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Сергея Шнурова поздравляют с рождением четвертого ребенка

Сергея Шнурова поздравляют с рождением четвертого ребенка

В Сети появились слухи о том, что Сергей Шнуров и Ольга Абрамова снова стали родителями. Малыш появился на свет в одной из швейцарских клиник.


Лидер группы «Ленинград» пока не подтвердил, но и не опроверг информацию. 49-летнего певца и его супругу заметили в Швейцарии во время отпуска. Поклонница встретила пару в отеле и поспешила сделать фото. Пользователи соцсетей тут же разглядели округлившийся живот Ольги Абрамовой.

Малыш станет четвертым ребенком легенды русского рока. Дочь Серафима родилась в 1993 году, еще в первом браке певца. В 2000 году музыканта осчастливила вторая жена. Сына назвали Апполон.

Третьего мальчика Шнурову родила Ольга Абрамова в 2021 году, ставшая четвертой по счету супругой. Звездная пара зарегистрировала отношения в 2018 году и не торопится поделиться своим счастьем с публикой. Имя их сына до сих пор неизвестно.

Музыкант и его супруга Ольга тщательно скрывают личную жизнь и не делятся подробностями с прессой. Дочь миллиардера Валерия Абрамова не появляется на светских мероприятиях и не ведет страницы в социальных сетях. Да и Шнуров в интервью с прессой предпочитает не распространяться об отношениях. Однако недавно он признался, что любит жену, но не считает ее безукоризненной: «Кому интересна идеальная женщина», — разоткровенничался артист.

Ранее Сергей Шнуров прокомментировал скандал своей бывшей любовницы Оксаны Акиньшиной с мужем. Кинопродюсер Арчил Геловани, экс-супруг 35-летней актрисы, планировал отобрать у нее детей. На что Шнуров ответил: «Я о таком не слышал... Детей ее взять что ли? Но какое отношение к ее детям и ее мужу имею я?». Артисты встречались в начале 2000-х, но сейчас предпочитают не вспоминать о романе.

# Шоу-бизнес Новости
По материалам: starhit

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