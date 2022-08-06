СМИ: уехавший в Швейцарию Шнур стал отцом в четвертый раз
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СМИ: уехавший в Швейцарию Шнур стал отцом в четвертый раз

СМИ: уехавший в Швейцарию Шнур стал отцом в четвертый раз

Некоторое время назад стало известно об отъезде Сергея Шнурова с молодой супругой в Швейцарию, однако о причинах этого умалчивалось. Однако теперь в СМИ появились сообщения, что жена артиста снова стала счастливой матерью.

Звездную пару недавно заметили в Швейцарии на совместном отдыхе. Семейную чету засняла постоялица отеля.


Фото быстро разошлось по Сети, возбудив жаркие дискуссии. Многие обратили внимание на округлившийся живот избранницы музыканта.

Как выяснилось, супруга певца родила в швейцарской клинике малыша, сообщает РИА ФАН. Для нее это второй ребенок, а для Сергея Шнурова - уже четвертый.

Стоит отметить, год назад супруга Ольга подарила музыканту сына. Она является четвертой женой Сергея Шнурова - он женился на дочери миллиардера в 2018 году почти сразу после громкого развода с Матильдой.

О беременности Ольги впервые сообщила в Сети Ксения Собчак, сославшись на свои источники. "Тут нашептали, что в "Кофемании" на Кутузовском была замечена пара — Шнуров с женой. Говорят, беременна", - писала Собчак в конце июня.


В Сети обсуждают, ездил ли Шнур в Луганск

Многие каналы и СМИ накануне растиражировали фото, на котором Сергея Шнурова можно увидеть в военной форме в Луганске в компании предпринимателя Евгения Пригожина и актера Георгия Боленова из картины "Турист", для которой музыкант написал песню.

Однако сам Сергей Шнуров вскоре набросился в комментариях на опубликовавшего фото в соцсетях Боленова. "Я тебя не знаю, но ты мудило. Взял мою старую фотку и ***** к чьей-то фото. Как школьник, ей богу", - написал певец.

Пресс-секретарь группы "Ленинград" в свою очередь опроверг, что Сергей Шнуров накануне ездил в Луганск. "Мы видели, что даже какую-то фотографию прилепили. Фотошопом может пользоваться даже ребенок в наше время. Как вы помните, группа была в отпуске все последнее время, Сергей был за границей, как всем уже известно. Сейчас у нас корпоративное мероприятие в Турции. Мы сейчас тут по работе. И Сергей физически просто не мог быть ни в России, ни в ЛНР", - цитирует Дмитрия Гугучкина ТАСС.


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По материалам: uposters.ru

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