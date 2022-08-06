Stormrite может попасть в Game Pass в день релиза, эта RPG «больше чем Skyrim»
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Stormrite может попасть в Game Pass в день релиза, эта RPG «больше чем Skyrim»

Stormrite может попасть в Game Pass в день релиза, эта RPG «больше чем Skyrim»


В августе 2021 года стало известно о разработке некой игры Stormrite в жанре Action-RPG. Проект изначально создавался одним человеком, но потом его команда несколько расширилась. Тем не менее, амбиции у игры высокие, разработчик изначально заявлял, что он стремится создать проект, который будет «больше чем Skyrim».

Похоже, что игра Stormrite может стать частью подписки Game Pass. Разработчики в Twitter опрашивают пользователей, хотели бы они видеть проект в игровом сервисе Microsoft. Келечи Апакама, который руководит разработкой игры Stormrite, в Twitter поинтересовался у аудитории: «Всем игрокам Xbox, вы бы попробовали Stormrite, если бы он был в Game Pass?».

В RPG Stormrite игроков ждет 3 класса главного героя на выбор – лучник, воин и маг. Игрок оказывается в  полностью открытом мире, где можно попытаться спасти королевство, стать наемным убийцей или просто помогать персонажам в мире. Заявлено большое количество квестов и вариативность концовок.


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На данный момент у Stormrite нет даты релиза, ранее разработчики планировали выпустить RPG до конца 2022 года.

# Технологии Xbox
По материалам: newxboxone

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