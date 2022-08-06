Татьяна Брухунова показала женственную фигуру на фото в купальнике

Жена юмориста Петросяна, Татьяна Брухунова поделилась пляжным фото в купальнике с отдыха в Турции. Татьяна Брухунова порадовала поклонников в соцсети пляжным снимком. Молодая жена Евгения Петросяна позировала у берега моря в черном купальнике с принтом в виде кошачьей мордочки. Молодая мама дополнила образ туникой-сеткой, темными солнечными очками и стильной шапочкой-морячкой.«И для тех, кого все еще интересует, кто меня фотографирует. Ответ на фото», — написала Татьяна, указав на тень своего знаменитого супруга. Фолловеры пришли в восторг от кадра. «Такие плавные формы», «Красавица и умница», «Глаз не оторвать», «Очень нежная и женственная», «Русалочка», «Божественная фигура», «Приятно на вас смотреть», «Хорошенькая», — написали они. Напомним, Брухунова и Петросян взяли на отдых 2-летнего сына вместе с няней, день рождения которой отметили прямо в Турции.