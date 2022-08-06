Телесваха Роза Сябитова высказалась о возвращении "Давай поженимся!" на ТВ
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Телесваха Роза Сябитова высказалась о возвращении "Давай поженимся!" на ТВ

Телесваха Роза Сябитова высказалась о возвращении "Давай поженимся!" на ТВ

Поклонники телешоу "Давай поженимся!" переживают, что их любимой передачи на протяжении долгого времени нет на отечественном телевидении. Ее ведущая Роза Сябитова откровенно высказалась о судьбе популярного проекта.

Звезда призвала фанатов не расстраиваться раньше, чем нужно, и ждать любимую передачу. Роза Сябитова уточнила, что окончательное решение о судьбе программы будет принимать не она.


Ведущая Давай поженимся Роза Сябитова откровенно высказалась о судьбе популярного проекта
Я жду возвращения и на август ничего не планирую. Я внутренне ощущаю, что зрители нас увидят и все будет замечательно. Будем ждать и будем верить. Мы просто ждем отмашки, как солдаты от генерала.

Роза Сябитова напомнила зрителям, что в России новый телевизионный сезон обычно стартует с августа. 

"В это время мы начинаем съемки новых выпусков, хотя у нас еще остались передачи с того сезона", - рассказала ведущая Blitz.

Дана Борисова объявила о закрытии "Вечернего Урганта" и "Давай поженимся!"

Дана Борисова накануне пролила свет в своем Telegram-канале на то, какие программы закроются на Первом канале.

Итак, абсолютно точно закрыты программы "Поле чудес", закрыт "Вечерний Ургант" по политическим соображениям, точно закрыли "Давай поженимся!"… Ходят слухи, что "Мужское/Женское" тоже закроют…
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По материалам: uposters.ru

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