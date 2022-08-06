Телесваха Роза Сябитова высказалась о возвращении "Давай поженимся!" на ТВ
Поклонники телешоу "Давай поженимся!" переживают, что их любимой передачи на протяжении долгого времени нет на отечественном телевидении. Ее ведущая Роза Сябитова откровенно высказалась о судьбе популярного проекта.
Звезда призвала фанатов не расстраиваться раньше, чем нужно, и ждать любимую передачу. Роза Сябитова уточнила, что окончательное решение о судьбе программы будет принимать не она.
Роза Сябитова напомнила зрителям, что в России новый телевизионный сезон обычно стартует с августа.
"В это время мы начинаем съемки новых выпусков, хотя у нас еще остались передачи с того сезона", - рассказала ведущая Blitz.
Дана Борисова объявила о закрытии "Вечернего Урганта" и "Давай поженимся!"
Дана Борисова накануне пролила свет в своем Telegram-канале на то, какие программы закроются на Первом канале.