Телезвезда Кевин О’Лири увеличил инвестиции в биткоин в условиях криптозимы
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Телезвезда Кевин О’Лири увеличил инвестиции в биткоин в условиях криптозимы

Телезвезда Кевин О’Лири увеличил инвестиции в биткоин в условиях криптозимы


Инвестор и звезда телевизионного шоу Shark Tank Кевин О’Лири в интервью Stansberry Research рассказал об увеличении позиций в цифровых активах, несмотря на медвежий цикл на рынке криптовалют.


«Я всегда говорил, что вы столкнетесь с волатильностью в отрасли, которая не регулируется», — напомнил он.


О’Лири инвестировал в «криптовалюты с большой рыночной капитализацией, такие как Ethereum и биткоин».


«Почему бы не увеличить позицию, если вы собираетесь оставаться на рынке надолго?», — заявил он.


Телезвезда считает одной из главных текущих проблем криптоиндустрии — отсутствие достаточного принятия цифровых активов среди институциональных инвесторов.


Напомним, в апреле О’Лири рассказал, что удерживает 32 позиции в криптовалютах, включая биткоин и Solana. 


Ранее он заявил об интересе к покупкам акций майнинговых компаний, которые используют зеленую энергетику.

# Экономика инвестиции, мнения, новости
По материалам: ForkLog

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