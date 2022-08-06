Телезвезда Кевин О’Лири увеличил инвестиции в биткоин в условиях криптозимы

Инвестор и звезда телевизионного шоу Shark Tank Кевин О’Лири в интервью Stansberry Research рассказал об увеличении позиций в цифровых активах, несмотря на медвежий цикл на рынке криптовалют.

«Я всегда говорил, что вы столкнетесь с волатильностью в отрасли, которая не регулируется», — напомнил он.

О’Лири инвестировал в «криптовалюты с большой рыночной капитализацией, такие как Ethereum и биткоин».

«Почему бы не увеличить позицию, если вы собираетесь оставаться на рынке надолго?», — заявил он.

Телезвезда считает одной из главных текущих проблем криптоиндустрии — отсутствие достаточного принятия цифровых активов среди институциональных инвесторов.

Напомним, в апреле О’Лири рассказал, что удерживает 32 позиции в криптовалютах, включая биткоин и Solana.

Ранее он заявил об интересе к покупкам акций майнинговых компаний, которые используют зеленую энергетику.