"Тетенька" Билли Айлиш, "горошек" Даши Жуковой и много розового: 13 образов недели по версии редактора моды
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"Тетенька" Билли Айлиш, "горошек" Даши Жуковой и много розового: 13 образов недели по версии редактора моды

"Тетенька" Билли Айлиш, "горошек" Даши Жуковой и много розового: 13 образов недели по версии редактора моды

В выходные надо успеть отдохнуть, переделать отложенные дела и, конечно, обсудить звездные образы на Spletnik — в очередной подборке от редактора моды Нади Бесчетниковой.

Даже самый лаконичный образ может оказаться в центре внимания, если речь идет об обсуждаемой персоне, которая к тому же редко появляется на публике. Так вышло с Дашей Жуковой, которая сама соцсети забросила еще в декабре, но зато на этой неделе появилась в инстаграме* своей подруги Джованны Баттальи-Энгельберт. Ксения Соловьева в своем телеграм-канале задалась вопросом, почему Жукова "испытывает нежные чувства к гороху". Некоторые подписчики предположили, что из-за того, что принт ассоциируется с аристократическим стилем.


Даша Жукова

У оптимистов лето пока не заканчивается, а еще продолжается, поэтому курортные образы вполне актуальны. О том, как хорошо смотрятся белые платья на фоне летних закатов, нам напоминают Наталья Давыдова в Et Ochs и Диана Манасир в Khaite. Повторить — легко, дополнить яхтой и пейзажами Сардинии — уже сложнее.


Наталья Давыдова


Диана Манасир

Дима Билан тоже весь в белом во время съемок в Турции скромно поддерживает тренд на мужские юбки и платья, который недавно оживили Брэд Питт и A$AP Rocky. Впрочем, позирует певец, скорее всего, в кандуре — традиционной мужской одежде в мусульманских странах. Егор Крид, будучи в ОАЭ, помнится, тоже активно вникал в местную моду.


Дима Билан

Дуа Липа в Bottega Veneta обходится без лакшери-видов и, кажется, мотивирует нас пересмотреть сегодня "Красотку", если фильм на вечер еще не выбран.


Дуа Липа

Осевшая в севастопольских виноградниках Снежана Георгиева не забывает о люксе, осматривая угодья в юбке Dolce & Gabbana и топе Jacquemus.


Снежана Георгиева

Хотя от розового цвета уже, кажется, начинают слезиться глаза, модницы все еще не наигрались в "барбикор". И вычеркнуть его из трендов в ближайшее время вряд ли удастся, ведь если в розовом вышла Кайли Дженнер, то жди очередной волны ажиотажа — стиль представительниц клана активно копируют миллионы инстамодниц*. Как и ее сестры Ким и Кендалл, Кайли решила взяться за винтаж и в Лондоне прогулялась в архивном Comme Des Garçons — наряде для тех, кому не хватает обнимашек.


Кайли Дженнер

Ирина Шейк плещется в розовом бикини в бассейне, Valentino продолжает навязчиво продвигать свою коллекцию Pink PP со своей любимицей Зендаей в главной роли (а ведь мы еще не развидели гостей показа в Риме — напомним, почти весь первый ряд пришел в розовом). Да и Илона Столье в розовом Mugler у себя на заднем дворе делает что может для продления жизни "барбикора".


Ирина Шейк


Зендая
Илона Столье

Если бы бар "Голубая устрица" из "Полицейской академии" был человеком, то выглядел бы он, вероятно, как Пэрис Хилтон во время отдыха на озеро Комо в Италии.


Пэрис Хилтон

Билли Айлиш после периода "шальной императрицы", кажется, стремится куда-то к образу Людмилы Прокофьевны в этом сером костюме Peter Do.

У дизайнеров и модных домов есть удивительная особенность делать из 20-летней Билли Айлиш 40-летнюю тетеньку,

— прокомментировали образ в телеграм-канале MUR.


Билли Айлиш

Но не будем завершать подборку "похоронным" образом — завершим свадебным. Самой оригинальной невестой недели точно стала стилист Рэйчел Роджерс, которая пошла под венец в корсете Vivienne Westwood и лосинах.


Рэйчел Роджерс

*Instagram принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской организацией

Образ недели


Даша ЖуковаНаталья ДавыдоваДиана МанасирДима БиланДуа ЛипаСнежанна ГеоргиеваКайли ДженнерИрина ШейкЗендаяИлона СтольеПэрис ХилтонБилли АйлишРэйчел Роджерс
Надя Бесчетникова
# Шоу-бизнес Звездный стиль
По материалам: spletnik.ru

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