Традиции и приметы народного праздника Анна летняя, 7 августа 2022 года, уходят корнями в глубокую древность

Православные верующие 7 августа 2022 года вспоминают Успение матери Девы Марии, бабушки Христа, которую звали Анной. В народе этот праздник получил название день Анны летней, зимоуказательницы. По приметам этого дня предсказывали погоду на зиму.

Что можно и что нельзя делать на Анну летнюю, 7 августа 2022 года

Наши суеверные предки утверждали, что первые заморозки связаны со злым духом Хворостом. По их мнению, именно он отвечает за холодные ветры и морозы. По легенде, 7 августа он бродит по улицам и морозит землю, а на пожилых людей шлёт всякие болезни.





В северных районах 7 августа считали праздником лошадей. Люди устраивали забеги с их участием. Перед началом мероприятия, животных купали в речке и украшали яркими лентами и бубенцами. Победитель награждался вкусным кормом.

Издавна на Анну ходили в лес по грибы и выкапывали картошку, а на ужин готовили изысканные овощные блюда. На стол обязательно ставили оладьи, вареники, котлеты, фаршированные картофелем.

Женщины сушили ягоды на зиму или варили из них джем. Крестьяне продолжали работу в поле: жали колосья хлеба, клали их в копны и свозили домой.

Хорошей приметой считается играть свадьбы и крестить детей 7 августа. Супруги проживут в верности и у них родятся здоровые детишки.

Обряды и заговоры в день Анны летней





В день Анны летней картофелем лечили такие кожные недуги, как бородавки и папилломы. Для этого проводили специальные обряды и читали заговоры. Например, брали молодую картофелину и делили пополам. После этого натирали бородавку и связывали между собой толстой ниткой. Затем подходили к старому дереву, глубоко закапывали эту картошку и произносили заговорные слова:

«Картошка, загнивай, бородавка, пропадай».

После сказанного уходили, не оглядываясь. К дереву не подходили до тех пор, пока бородавка не исчезнет. О сделанном никому не рассказывали.

Девушки в этот день заботились о своей красоте: плели венок из полевых трав и пускали по воде. При этом произносили заветные слова и просили:

«Чтобы парни любили, чтобы судьба не чуралась».

Народные приметы на 7 августа 2022 года





Наши предки внимательно наблюдали за погодой и по итогам дня определяли, какой будет зима. По народным поверьям этот праздник указывает людям на то, что скоро наступит ненастная погода. Зачастую с 7 августа начинает холодать.

Ненастная погода свидетельствовала о морозной зиме. Ясная погода сулила солнечные зимние месяцы. Лето подходит к завершению, а осень стоит на пороге. К 7 августа капуста завивает кочан. Какая погода до обеда, такая и зима до декабря, а какова после обеда – такая после декабря. Ругаться и сквернословить в этот день – плохая примета. Можно несчастье на себя навлечь. Если ночь с 7 на 8 августа прохладная, то зима будет суровой. Аисты в стаи собираются – к ранней зиме. Большой урожай желудей – к тёплой зиме. Черёмуха обильно плодоносит – к ранней осени. Иней на окнах – похолодает уже в октябре. Замёрзшая роса сулит холодную зиму.

Человеку, рожденному в этот день, всю жизнь сопутствует удача. Несчастье обходит его стороной. Из таких людей получаются отличные актёры.

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