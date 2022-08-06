Традиции или современные тренды: какие тайны скрывают имена королевских детей семейства Виндзоров

В среде британских королевских наследников принято во всем следовать протоколу, что в прежние времена распространялось даже на выбор имени для ребенка. Оно непреклонно должно было согласовываться с Ее Величеством Королевой и отражать связь с предыдущими поколениями. В последнее время эта традиция ослабевает, особенно для детей, находящихся дальше в очереди на королевский престол. Однако в выборе имени для прямых наследников Виндзоры также нередко удивляют оригинальностью и отступлением от королевских правил.

Принц Уильям





Принц Уильям был одним из первых наследников престола, который был назван не в честь короля Артура, как того хотел его отец Чарльз. Но его мать принцесса Диана считала это имя старомодным и настояла на более классическом и современном. Ребенок был назван Уильямом, но Диане пришлось согласиться, что имя Артур все же войдет в полное имя наследника престола — Уильям Артур Филипп Луи.

Принц Гарри





Младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы на самом деле носит традиционное для королевской семьи имя Генри, что означает «правитель поместья». Однако в королевской семье принято называть его на простой манер — Гарри. И самому принцу нравится такое обращение. Хотя его полное имя соответствует традиционным королевским канонам — Генри Чарльз Альберт Дэвид.

Принц Джордж





Прямой наследник престола принц Джордж и старший сын принца Уильяма должен был получить другое имя. Его мать Кейт Миддлтон хотела назвать мальчика Александром, но на семейном совете было решено дать ему имя Джордж, в честь короля Георга VI, а имя Александр сделать вторым в полном имени ребенка — Джордж Александр Луи. Если когда-то ему будет суждено взойти на престол, он сможет сделать это под именем своего знаменитого предка.

Принцесса Шарлотта





Полное имя единственной дочери герцогов Кембриджских — Шарлотта Элизабет Диана. Это имя наследницы престола полностью отражает традиции королевской семьи, в нем отдана дань трем известным предкам королевской династии. А основное имя — Шарлотта, данное в честь королевы Шарлотты, супруги короля Георга III, переводится, как свободная, сильная, волевая, и в полной мере отражает характер наследницы британской короны.

Принц Луи





Третий ребенок супругов Кембриджских носит полное имя Луи Артур Чарльз, что также полностью соответствует британским королевским традициям. В нем есть отсылки к именитым предкам — королю Артуру, принцу Чарльзу и лорду Луи Маунтбеттену. Основное имя Луи переводится, как «прославленный воин».