Традиции или современные тренды: какие тайны скрывают имена королевских детей семейства Виндзоров
Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Общество » Традиции или современные тренды: какие тайны скрывают имена королевских детей семейства Виндзоров

Традиции или современные тренды: какие тайны скрывают имена королевских детей семейства Виндзоров

Традиции или современные тренды: какие тайны скрывают имена королевских детей семейства Виндзоров

В среде британских королевских наследников принято во всем следовать протоколу, что в прежние времена распространялось даже на выбор имени для ребенка. Оно непреклонно должно было согласовываться с Ее Величеством Королевой и отражать связь с предыдущими поколениями. В последнее время эта традиция ослабевает, особенно для детей, находящихся дальше в очереди на королевский престол. Однако в выборе имени для прямых наследников Виндзоры также нередко удивляют оригинальностью и отступлением от королевских правил.

Принц Уильям


Принц Уильям был одним из первых наследников престола, который был назван не в честь короля Артура, как того хотел его отец Чарльз. Но его мать принцесса Диана считала это имя старомодным и настояла на более классическом и современном. Ребенок был назван Уильямом, но Диане пришлось согласиться, что имя Артур все же войдет в полное имя наследника престола — Уильям Артур Филипп Луи.

Принц Гарри


Младший сын принца Чарльза и принцессы Дианы на самом деле носит традиционное для королевской семьи имя Генри, что означает «правитель поместья». Однако в королевской семье принято называть его на простой манер — Гарри. И самому принцу нравится такое обращение. Хотя его полное имя соответствует традиционным королевским канонам — Генри Чарльз Альберт Дэвид.

Принц Джордж


Прямой наследник престола принц Джордж и старший сын принца Уильяма должен был получить другое имя. Его мать Кейт Миддлтон хотела назвать мальчика Александром, но на семейном совете было решено дать ему имя Джордж, в честь короля Георга VI, а имя Александр сделать вторым в полном имени ребенка — Джордж Александр Луи. Если когда-то ему будет суждено взойти на престол, он сможет сделать это под именем своего знаменитого предка.

Принцесса Шарлотта


Полное имя единственной дочери герцогов Кембриджских — Шарлотта Элизабет Диана. Это имя наследницы престола полностью отражает традиции королевской семьи, в нем отдана дань трем известным предкам королевской династии. А основное имя — Шарлотта, данное в честь королевы Шарлотты, супруги короля Георга III, переводится, как свободная, сильная, волевая, и в полной мере отражает характер наследницы британской короны.

Принц Луи


Третий ребенок супругов Кембриджских носит полное имя Луи Артур Чарльз, что также полностью соответствует британским королевским традициям. В нем есть отсылки к именитым предкам — королю Артуру, принцу Чарльзу и лорду Луи Маунтбеттену. Основное имя Луи переводится, как «прославленный воин».

# Общество Обо всём
По материалам: rsute

Последние новости

Российский телеканал подал в суд на Google
Российский телеканал подал в суд на Google
Подборка забавных твитов обо всем - 05.08.2022 (15 фото)
Подборка забавных твитов обо всем - 05.08.2022 (15 фото)
Традиции или современные тренды: какие тайны скрывают имена королевских детей семейства Виндзоров
Традиции или современные тренды: какие тайны скрывают имена
20 августа в Усольском районе отпразднуют День мамонта
20 августа в Усольском районе отпразднуют День мамонта
Анна Asti: «Полгода назад мне говорили: «Ой, что она будет делать, пропадет бедняга»
Анна Asti: «Полгода назад мне говорили: «Ой, что она будет делать,
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Гороскоп на неделю с 8 по 14 августа 2022 года
Максим Колесников начал ухаживать за Екатериной Гориной
Максим Колесников начал ухаживать за Екатериной Гориной
Певцов заявил о необходимости экспертного контроля искусства и культуры России
Певцов заявил о необходимости экспертного контроля искусства и
Арзамасова и Авербух сводили маленького сына в зоопарк в Сочи
Арзамасова и Авербух сводили маленького сына в зоопарк в Сочи
Елена Воробей бросила возлюбленного из-за разного финансового статуса
Елена Воробей бросила возлюбленного из-за разного финансового статуса
Марина Девятова родила во второй раз
Марина Девятова родила во второй раз
Миро вместо критики засыпала похвалой Марию Шарапову
Миро вместо критики засыпала похвалой Марию Шарапову

Топ на сегодня

Экс-директор Софии Ротару призвал не осуждать Ирину Аллегрову за большие гонорары
Экс-директор Софии Ротару призвал не осуждать Ирину Аллегрову за
Водитель внедорожника погиб, сбив медведя и врезавшись в КамАЗ на трассе «Вилюй»
Водитель внедорожника погиб, сбив медведя и врезавшись в КамАЗ на
Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России
Минцифры исключило замедление мобильного интернета в России
В США указали на серьезную проблему при попытке изолировать Россию
В США указали на серьезную проблему при попытке изолировать Россию
"Знание" рассказало госслужащим о кибербезопасности и достижениях в IT-сфере
"Знание" рассказало госслужащим о кибербезопасности и

Еще по теме

Стало известно имя третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
Принцу Джорджу надоело ходить в школу
Принц Уильям рассказал, что больше всего любит смотреть принц Джордж
Какой титул получит Кейт Миддлтон, когда принц Уильям станет королем?