У создателей As Dusk Falls уже есть амбициозные планы на будущие проекты
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У создателей As Dusk Falls уже есть амбициозные планы на будущие проекты

У создателей As Dusk Falls уже есть амбициозные планы на будущие проекты


В июле состоялся релиз игры As Dusk Falls. Это первый проект студии Interior/Night, который представляет собой интерактивную драму. Игра довольно неплохо была воспринята игроками и критиками, а на приставках Xbox и PC можно сыграть в нее по подписке Game Pass.

Разработчики As Dusk Falls, в лице генерального директора Кэролайн Маршал, в рамках интервью порталу The Loadout, рассказали о планах на будущее. Игра As Dusk Falls не будет получать DLC, разработчики планируют сконцентрироваться на новых проектах:

Мы — нарративная студия, и мы собираемся продолжать делать повествовательные игры, которые раздвигают границы игровой реальности и действительно позволяют привлечь больше людей в игры.

В том же интервью руководитель студии Interior/Night заявила, что готова рассмотреть вариант создания игры с виртуальной или дополненной реальностью, если это будет требоваться для реализации проекта, который «лучшим способом расскажет историю».

Разработчики As Dusk Falls не уточнили, планируют ли они в будущем сотрудничать с Xbox в вопросе выпуска своих проектов.

# Технологии Game Pass
По материалам: newxboxone

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