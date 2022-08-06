Участники шоу «Модный приговор» проходят семь кругов ада и платят огромные деньги
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Участники шоу «Модный приговор» проходят семь кругов ада и платят огромные деньги

Участники шоу «Модный приговор» проходят семь кругов ада и платят огромные деньги
Участница рассказала, что пережила в передаче «Модный приговор».   Пока телезрители бурно страдают из-за исчезновения с экранов телевизоров различных шоу, бывшие их участники вспоминают подробности минувших съемок. Так одна из героинь «Модного приговора» раскрыла подноготную телепроекта. Выяснилось, что демонстрируемые образы, создаваемые стилистами, а также всю одежду подопытные модели могут забрать с собой в реальную жизнь. Но не бесплатно, как думают многие. «Образы вместе с одеждой продают героям передачи – они платят за гардероб 13 процентов налога», — поделилась участница программы с порталом solenka.info. И ладно бы только деньги. За право носить то, что подобрали и одобрили Эвелина  Хромченко, Александр Васильев и Надежда Бабкина приходится расплачиваться своим временем и нервами. Участие в программе выматывает так сильно, что уже ничему не рад, призналась героиня на условиях анонимности. График настолько плотный, что съемки длятся по 12 часов и даже более. Теперь стало понятно, почему преображенные счастливицы улыбались с экранов со страдальческим видом. Кстати, Первый канал планирует вернуть шоу с переодеваниями на экраны предстоящей осенью. Уже даже найдены для него отечественные спонсоры.
# Общество / Шоу-бизнес Общество
По материалам: z-aya

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