В Citigroup назвали преимущества перехода Ethereum на PoS

Запланированное на сентябрь обновление The Merge снизит энергоемкость сети Ethereum, переведет эмиссию актива на дефляционную модель и «проложит путь к более масштабируемому будущему через шардинг». Об этом заявили аналитики Citigroup, сообщает CoinDesk.

Специалисты напомнили, что слияние основной сети криптовалюты с Beacon Chain — одна из пяти стадий запланированной модернизации Ethereum. The Merge может увеличить пропускную способность блокчейна на 10% за счет сокращения времени блока (block time) с 13 до 12 секунд.

Обновление также закладывает основу для следующего апгрейда — Surge. Последний позволит Ethereum обрабатывать до 100 000 транзакций в секунду. Эффект планируют достигнуть за счет использования технологии шардинга.

.@VitalikButerin claims that #Ethereum will be able to to process "100,000 transactions per second", following the completion of 5 key phases:



• The Merge

• The Surge

• The Verge

• The Purge

• The Splurge



A quick breakdown of what each stage means for $ETH. 👇 pic.twitter.com/FnaWww8mHZ