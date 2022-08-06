В Германии придумали способ обойтись без российского газа
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В Германии придумали способ обойтись без российского газа

В Германии придумали способ обойтись без российского газаHandelsblatt: Германия должна сократить потребление электричества, чтобы обойтись без газа

Германия сможет обойтись без российского газа, если сократит потребление электроэнергии на 210 тераватт-часов. Об этом сообщает издание Handelsblatt.

Газета ссылается на исследование немецкого экономиста Рюдигера Бахмана из американского Университета Нотр-Дам. Последние пять месяцев он работал над этой проблемой с десятью коллегами из немецкого Института экономических исследований и Боннского университета.

Аналитики придумали способ, согласно которому ФРГ должна на промышленном и бытовом уровне сократить потребление электричества, а также снизить выработку электричества на газовых электростанциях. По их мнению, это поможет сэкономить газ.

Ранее 6 августа глава Федерального сетевого агентства (входит в Минэкономики ФРГ) Клаус Мюллер призвал немцев экономить не менее 20 процентов от объемов энергопотребления, чтобы избежать дефицита газа к декабрю. Помимо этого осенью Германии пообещали масштабные протесты из-за подорожания энергоносителей.

# Экономика Экономика
По материалам: lenta.ru

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