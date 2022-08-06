В Госдуме отметили продолжительность переговоров Путина и Эрдогана
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В Госдуме отметили продолжительность переговоров Путина и Эрдогана

В Госдуме отметили продолжительность переговоров Путина и ЭрдоганаДепутат Чепа заявил, что четыре часа двусторонних переговоров — это много о чем говорит

Четыре часа двусторонних переговоров — это много о чем говорит. Так в беседе с «Лентой.ру» отметил продолжительность переговоров президента России Владимира Путина и лидера Турции Реджепа Тайипа Эрдогана первый заместитель главы комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.



Важная встреча

5 августа прошли двусторонние переговоры в узком формате между лидерами России и Турции. Путин и Эрдоган обсудили ключевое значение доверительных отношений Москвы и Анкары для достижения международной стабильности. Встреча длилась более четырех часов.

«Переговоры между руководителями России и Турции проводятся на регулярной основе. Потому что отношения между нашими странами касаются очень многих жизненно важных вопросов для всего мира», — отметил Чепа.

Депутат сказал, что в отличие от многих западных лидеров Эрдоган умеет слушать и вести диалог. «Есть спорные вопросы по тем или иным моментам, но они решаются дипломатическим путем. Каждый раз важно сверять часы, важно высказывать свое отношение по ряду актуальных вопросов, а они все время возникают. Поэтому такие встречи очень важны», — подытожил он.



Итоги встречи

Президенты России и Турции подтвердили необходимость полноценного выполнения всех условий зерновой сделки, в том числе снятие санкций с части продуктового и сельскохозяйственного экспорта из России. Лидеры стран по итогам переговоров в Сочи договорились также наращивать объемы торговли, идти навстречу друг другу в экономике и энергетике и предпринять шаги для сотрудничества в сфере транспорта, торговли, сельского хозяйства и туризма.

Политики также подтвердили волю к дальнейшему развитию двухсторонних отношений. «Несмотря на текущие региональные и глобальные вызовы, лидеры подтвердили общую волю к дальнейшему развитию российско-турецких отношений на основе уважения, признания взаимных интересов и в соответствии со своими международными обязательствами», — говорится в заявлении по итогам прошедших переговоров двух лидеров.

После переговоров вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Турция пообещала частично оплачивать российский газ рублями. По его словам, главы государств также обсудили в Сочи финансовый и банковский блок и достигли ряд соглашений в этих сферах.

Вице-премьер добавил, что ранее Путин и Эрдоган договорились о достижении торгового оборота в 100 миллиардов долларов в год. Он отметил, что компании и граждане обеих стран должны иметь возможность рассчитываться в национальных валютах во время туристических поездок и в процессе товарооборота.

# Россия Россия
По материалам: lenta.ru

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