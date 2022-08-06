В Грузии предупредили об угрозе провокаций против россиян

Вадим Карасев

Глава правящей партии Грузии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что в стране "возможны любые провокации против русских". В ходе специального брифинга он обратился к правоохранителям с призывом сохранить бдительность и не допускать инцидентов.

По словам Кобахидзе, оппозиционная партия Михаила Саакашвили "Единое национальное движение" пытается "разжечь ксенофобские настроения" в отношении россиян, приехавших в Грузию за последние несколько месяцев.

"Партия войны и измены готовит провокации против граждан России".

Он добавил, что ЕНД "партии-сателлиты" вместе с "принадлежащими им медиаресурсами" проводят "совершенно позорную ксенофобскую и шовинистическую кампанию против граждан России, находящихся в Грузии". Кобахидзе указал, что у тех, кто организовал эту кампанию, "нет ничего общего с грузинскими и европейскими ценностями", потому что "ксенофобия и шовинизм никогда не были и не будут частью грузинской культуры".

Глава партии отметил, что конечной целью ЕНД и связанных с ней сил является "втягивание Грузии в военный конфликт с Россией", что приведет к "тягчайшим последствиям" для страны и населения. Он пообещал, что власти "сделают все, чтобы не допустить войны".

Отвечая на вопросы, Кобахидзе столкнулся со многими претензиями со стороны журналистов, пытаясь объяснить им, что нельзя ненавидеть "русского человека только за то, что он русский". Он напомнил, как в 1968 году СССР "оккупировал Чехословакию", и добавил: "было бы неправильно и несправедливо", если бы за это чехи и словаки ненавидели отцов и дедов тех, кто сидит в зале, "только за то, что они были гражданами СССР".

Поводом для брифинга стал инцидент, связанный с решением бара "Деда Эна" в Тбилиси разместить у входа оскорбительную надпись на русском языке, требовать у посетителей заполнить форму с осуждением действий России на Украине и заставлять посетителей подтверждать принадлежность Абхазии и Южной Осетии Грузии. Сотрудники бара после пытались оправдаться, обвинив во всем российских хакеров - якобы это они "осуществили мощную атаку на сайт".

Напомним, что с самого начала российской спецоперации России на Украине Грузия отказалась от ввода антироссийских санкций. Тбилиси уверен, что такие ограничительные меры в первую очередь навредят гражданам Грузии. В свою очередь, ЕНД такое решение резко раскритиковала. "Грузинская мечта" уверена, что оппозиция таким образом намерена втянуть страну в военный конфликт.