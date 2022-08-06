В июле цена Ethereum выросла на 56%, а биткоин прибавил почти 17%
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В июле цена Ethereum выросла на 56%, а биткоин прибавил почти 17%

В июле цена Ethereum выросла на 56%, а биткоин прибавил почти 17%


В июле цена второй по капитализации криптовалюты выросла на 56,6%, тогда как биткоин показал более скромные результаты — 16,8%. Об этом говорится в отчете ForkLog.


Дневной график ETH/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.
Дневной график BTC/USDT биржи Binance. Данные: TradingView.

Среди активов с умеренной капитализацией наибольший рост продемонстрировал LDO протокола Lido. Актив прибавил 350% на фоне восстановления привязки stETH/ETH.


Позитивную динамику также показали токен OP L2-протокола Optimism (более 200%) и Ethereum Classic (почти 150%). Поводом для роста последней стали заявления разработчиков Ethereum о грядущем переходе на PoS тестнета Goerli. Сообщество ожидает миграцию майнеров на PoW-протокол «ближайшего родственника».


Данные: Messari.

В числе аутсайдеров оказались активы рухнувшей экосистемы Terra на фоне заявлений о расследовании ее краха правоохранителями и проведении обысков у топ-менеджеров.


Ценные бумаги подавляющего большинства публичных криптовалютных компаний и майнеров показали рост вслед за общим восстановлением рынка. Исключением стал брокер Voyager Digital, подавший заявление о банкротстве.


Рекордсменом месяца стала Marathon Digital, акции которой выросли на 140%. Компания заявила о приверженности HODL-стратегии, несмотря на значительное давление продаж со стороны публичных майнеров.


Данные: отчет ForkLog.

По итогам июля практически все токены DeFi-сегмента из топ-20 по капитализации оказались в зеленой зоне — в период с апреля по июнь 2022 года наблюдалась обратная ситуация. 


Топ-20 монет DeFi-проектов по рыночной капитализации. Данные: Messari (по состоянию на 01.08.2022).

Лучшую динамику показал токен проекта yEarn Finance — за месяц цена YFI выросла на 86%. Рыночная стоимость токенов Uniswap, Curve и SushiSwap также значительно увеличилась. Это свидетельствует о повышении интереса пользователей к децентрализованным платформам.


На момент написания биткоин торгуется в районе $23 015, Ethereum — у отметки $1670. Общая капитализация рынка составляет $1,13 трлн.


Напомним, специалисты Ark Invest допустили рост котировок первой криптовалюты на 240% от текущих уровней.  


В августе аналитики Arcane Research заявили, что в случае закрепления биткоина над уровнем $20 700 его цена быстро вырастет до диапазона $27 000-$28 000.

# Экономика defi, ethereum, eth, цена биткоина, новости
По материалам: ForkLog

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